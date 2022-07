Da schau her! FC Bayern postet Lewandowski-Bild

IMAGO/Philippe Ruiz

Robert Lewandowski könnte den FC Bayern schon in Kürze verlassen

Der Transferpoker mit dem FC Barcelona, Morddrohungen gegen ihn und seine Familie, Spekulationen um einen Trainingsstreik: Robert Lewandowski bestimmt dieser Tage praktisch alle Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Der Weltfußballer war am Dienstag erstmals wieder öffentlich in München zu sehen, als er sich im Krankenhaus und auf dem Vereinsgelände den obligatorischen Checks und Untersuchungen nach der Sommerpause unterzog. Der FC Bayern selbst postete davon am Dienstagabend ein "Beweisfoto".

Der deutsche Rekordmeister informierte auf seiner Vereinshomepage über die Leistungstests der Gruppe, die als letztes aus dem Urlaub zurückgekehrt war.

Darunter zählte eben auch der Stürmerstar Robert Lewandowski, außerdem auch Manuel Neuer, Leroy Sané, Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Thomas Müller.

Die Jungs sind zurück an der Säbener! 👋



🗞️ Alles zu den heutigen Leistungstests: https://t.co/NZySxmSDHD#MiaSanMia pic.twitter.com/FKG74O69GZ — FC Bayern München (@FCBayern) 12. Juli 2022

Zuvor kursierten bereits Video- und Fotoaufnahmen, die Lewandowski vor dem Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder und dem Vereinsgelände an der Säbener Straße zeigten, wo die sportmedizinischen Untersuchungen stattfanden.

Nimmt Lewandowski noch am Mannschaftstraining des FC Bayern teil?

Auf den Bildern, die der FC Bayern in den sozialen Medien und seiner Homepage teilte, trägt Robert Lewandowski im Gegensatz zu seinen Noch-Teamkollegen wie Thomas Müller, Manuel Neuer oder Benjamin Pavard allerdings kein Trainingsshirt des Rekordmeisters mehr, hat nur eine Sporthose mit FC-Bayern-Logo an.

Wie der Klub weiter mitteilte, ist am Mittwoch das erste Mannschaftstraining mit komplettem Kader an der Säbener Straße angesetzt. Am Samstag steht außerdem die offizielle Teampräsentation der Münchner in der Allianz Arena an.

Dass Lewandowski da ebenfalls dabei sein wird, gilt mittlerweile als äußert fraglich. Der Transferpoker mit dem FC Barcelona soll zuletzt immer heißer geworden sein. Möglicherweise steht eine finale Einigung zwischen den beiden Spitzenvereinen schon in den kommenden Tagen bevor.