Steht Lewandowski vor seinem letzten Training bei Bayern?

Robert Lewandowski kehrte am Dienstag an die Säbener Straße zurück (Archivbild aus dem April 2022)

Nein, er hat es nicht getan! Robert Lewandowski hat die ihm vorgegebenen Termine zum Leistungs- und Medizincheck beim FC Bayern am Dienstag nicht bestreikt, um seinen Wechsel zum FC Barcelona zu forcieren. In verschiedenen Medien wurde im Vorfeld darüber spekuliert. Steht der Weltfußballer am Mittwoch auch auf dem Trainingsplatz der Münchner?

Nach derzeitigem Stand lautet die klare Antwort darauf: Ja! Alles deutet darauf hin, dass sich der 33-Jährige auch weiterhin trotz seines unbedingten Wechselwillens professionell verhalten wird und am Mittwoch erstmals nach der Sommerpause unter Cheftrainer Julian Nagelsmann wieder ein Mannschaftstraining beim FC Bayern absolvieren wird.

Laut einem "Sky"-Bericht ist die Übungseinheit, bei der der Deutsche Meister erstmals wieder mit allen Starspielern um die Nachzügler Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Leroy Sané, Lucas Hernández und Co. trainieren wird, für 10 Uhr angesetzt.

Wie es von dem Sender weiter heißt, soll dann auch der polnische Superstar auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße stehen und seine womöglich letzte Einheit überhaupt für die Münchner bestreiten.

Lewandowski könne derzeit nur von einem Tag zum nächsten planen, schließlich versucht der FC Barcelona im Hintergrund offenbar weiterhin hartnäckig, endlich einen Durchbruch in Sachen Sommertransfer zu erzielen.

Lewandowski hat sich bei niemandem vom FC Bayern verabschiedet

Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien und Deutschland zufolge bewegt sich das Angebot der Katalanen immer mehr auf eine fixe Ablösezahlung von mindestens 50 Millionen Euro zu. Diese Marke gilt als Mindestsumme für die Bayern, um überhaupt ernsthaft einen Lewandowski-Verkauf in diesem Sommer in Erwägung zu ziehen.

Bei den obligatorischen sportmedizinischen Untersuchungen in einem Münchner Krankenhaus sowie auf dem Vereinsgelände, zu denen Lewandowski übrigens in drei verschiedenen Autos vor- und wegfuhr beziehungsweise gefahren wurde, sah es am Dienstag zumindest noch nicht nach einem endgültigen Abschied aus.

Nach "Sky"-Infos hat sich der zweimalige Weltfußballer noch bei niemandem verabschiedet, weder bei Vereinsmitarbeitern und schon gar nicht bei Teamkollegen. Außerdem soll er sich bei der Leistungsdiagnostik insgesamt "sehr umgänglich" gezeigt haben.

Was zudem sowohl die Bayern- als auch die Barca-Bosse positiv stimmen dürfte: Wie gewohnt überzeugte Lewandowski bei den sportmedizinischen Tests mit Top-Werten, ist in körperlich starker Verfassung.

Wie häufig er diese Konstitution noch im Bayern-Dress unter Beweis stellen kann, wird sich nun von Tag zu Tag entscheiden.