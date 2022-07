Medien: Gladbach-Keeper Sommer vor dem Absprung

FIRO/FIRO/SID/

Wird die Fohlen voraussichtlich verlassen: Yann Sommer

Torhüter Yann Sommer steht nach Informationen der "L'Équipe" kurz vor einem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum französischen Erstligisten OGC Nizza.

Die Verhandlungen mit dem Klub des ehemaligen Gladbach-Trainers Lucien Favre seien "in den letzten Stunden vorangeschritten", schrieb die Zeitung am Dienstag. Sommer werde in Kürze in Nizza erwartet.

Als Ablöse für den Schweizer Nationaltorhüter, der einen Vertrag über drei Jahre erhalten soll, sind 2,5 Millionen Euro im Gespräch.

Sommer ist seit 2014 die Nummer eins bei der Borussia, damals hatte er den zum FC Barcelona gewechselten Marc-Andre ter Stegen ersetzt. In Nizza soll er die Lücke des zur PSV Eindhoven gewechselten Walter Benitez schließen.