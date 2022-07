Goretzka erwartet enges Meisterrennen mit dem BVB

IMAGO/Mladen Lackovic

Leon Goretzka will mit dem FC Bayern wieder angreifen

Jüngst gewann Leon Goretzka mit dem FC Bayern seine vierte Meisterschaft in vier Jahren. In der kommenden Saison erwartet der Nationalspieler allerdings einen engen Titelkampf mit dem BVB.

"Dortmund macht meiner Meinung nach seit Jahren einen großartigen Job: Sie schaffen es immer wieder, Weltklasse-Spieler zu entwickeln, zu verkaufen und Neue zu scouten. Sie werden sicherlich wieder unser Hauptkonkurrent sein", sagte der 27-Jährige im Interview mit der "Sport Bild".

Allerdings machte der Mittelfeldspieler deutlich, dass es trotz der vielen namhaften Transfers des Widersachers das Selbstverständnis in München sei, wieder den Titel zu gewinnen.

"Wenn man selbst auf dem Platz steht und Woche für Woche um jeden einzelnen Sieg fightet, dann freut man sich jedes Jahr aufs Neue über den Gewinn der deutschen Meisterschaft", führte Goretzka aus und betonte, dass es an der Isar keinerlei Meister-Müdigkeit gebe.

Dass manche Fans inzwischen mehr Ausgewogenheit an der Bundesliga-Spitze fordern, könne er aber nachvollziehen: "Ich kann natürlich verstehen, dass sich die Fans einen spannenden Titelkampf bis zum letzten Spieltag, am besten noch bis zu letzten Sekunde, wünschen. Das würde ich an ihrer Stelle ja auch."

Goretzka hofft auf Lewandowski-Einigung beim FC Bayern

Mit Blick auf das Spielerpersonal sieht er seinen Klub jedoch erneut in der Pole Position. Gerade die Verpflichtung von Sadio Mané habe die Ambitionen der Münchner eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

"Ich habe mich sehr über den Transfer gefreut. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck am Kader. Mit der Verpflichtung von Sadio Mané haben sie ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Ich freue mich sehr darauf, ihn kennenzulernen und mit ihm auf dem Platz zu stehen. Wir wollen in dieser Saison erfolgreicher sein als zuletzt. Dafür brauchen wir den bestmöglichen Kader", so der Achter.

Doch auch für Goretzka selbst bringt die neue Saison erhöhte Konkurrenz. In Ryan Gravenberch hat der FC Bayern einen hochveranlagten Spieler für das zentralen Mittelfeld verpflichtet. Goretzka wertet dessen Ankunft ebenfalls als positives Signal. "Um in allen Wettbewerben voll anzugreifen, brauchen wir einen großen und erstklassigen Kader", so der Führungsspieler.

Nicht mehr Teil des Kaders könnte schon bald Robert Lewandowski sein, der seit Wochen mit dem FC Barcelona flirtet. Goretzka forderte den FC Bayern und den Angreifern nun erneut auf, ihren Transfer-Streit beizulegen.

"Ich freue mich, wenn der FC Bayern und Robert eine Lösung finden, die beiden Seiten gerecht wird", so der Champions-League-Sieger von 2020.