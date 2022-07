De Ligt verzichtet für Bayern-Wechsel auf Gehalt

Alexei Danichev via www.imago-images.de

Matthijs de Ligt würde gerne zum FC Bayern wechseln

Der Poker um Juve-Star Matthijs de Ligt ist in vollem Gange - und geht schon bald in die nächste Runde. Um seinen Wunschwechsel zum FC Bayern über die Bühne zu bringen, nimmt der Niederländer einiges in Kauf. Und auch die Münchner strecken sich.

Das erste Angebot des FC Bayern für Matthijs de Ligt lehnte Juventus Turin in dieser Woche ab. 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen reichten dem italienischem Rekordmeister nicht.

Das letzte Wort ist in der Angelegenheit deswegen aber noch lange nicht gesprochen, denn offenbar sind die Münchner gewillt, ihre Offerte nochmals nachzubessern - auch dank der Mithilfe des Abwehrspielers.

Wie die "Sport Bild" berichtet, würde de Ligt im Fall eines Wechsels an die Säbener Straße auf Gehalt verzichten.

In Turin soll der 22-Jährige derzeit rund zehn Millionen Euro netto verdienen. Zu viel für den FC Bayern, der sich mit dem Abwehrspieler bereits auf eine geringere Summe geeinigt hat. Ein großes Zugeständnis, von dem Hasan Salihamidzic und Co. wiederum profitieren, weil sie in den Ablöseverhandlungen so mehr Spielraum haben.

FC Bayern hält viele Trümpfe in der Hand

Schon sehr bald sollen die Gespräche zwischen den beiden Vereinen fortgesetzt werden. Der FC Bayern hält dabei viele Trümpfe in der Hand, denn der niederländische Nationalspieler hat sich mit den Münchnern bereits geeinigt und will laut übereinstimmenden Medienberichten um jeden Preis an die Isar wechseln.

Noch unklar ist, ab welchem Angebot Juventus Turin in den Verhandlungen nachgeben würde. Bislang heißt es, die "Alte Dame" verlangt ungefähr so viel, wie sie damals für de Ligt ausgegeben hatte. Heißt: mindestens 75 Millionen Euro. Für dieses Basisablöse inklusive zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen war der 22-Jährige im Sommer 2019 von Ajax Amsterdam nach Turin gewechselt.

Ob der FC Bayern diese Summe am Ende bieten würde, kann nur spekuliert werden. Dass ein Wechsel in dieser Größenordnung am Ende an wenigen Millionen scheitert, scheint allerdings unwahrscheinlich.