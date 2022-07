BVB-Legenden träumen von Trophäen: "Ein Titel ist Pflicht"

IMAGO/Ralf Treese

Der BVB hat auf dem Transfermarkt kräftig nachgelegt

Für seine Einkaufspolitik wurde der BVB in den vergangenen Wochen von vielen Seiten gelobt. Ob die Neuen am Ende aber auch zünden und zusammenpassen, muss die Zeit erst noch zeigen. Vier Klub-Legenden sind allerdings überzeugt davon, dass die Dortmunder den Rückstand auf den FC Bayern mit dieser Mannschaft verkürzen werden. Manche sehen die Schwarz-Gelben sogar schon vor den Münchnern.

Was ist für den BVB in der kommenden Saison drin? Gemessen an den Ausgaben muss die Meisterschaft eigentlich das Ziel sein. Knapp 90 Millionen Euro investierten die Schwarz-Gelben auf dem Transfermarkt, so viel wie kein anderer Bundesligist.

Zwar dürfte der FC Bayern die Dortmunder mit der Verpflichtung von Matthijs de Ligt noch überflügeln, dennoch hat der Vize-Meister mit seiner Einkaufstour neue Maßstäbe gesetzt - und hohe Erwartungen geweckt.

Dede glaubt an BVB-Titel

"In der neuen Konstellation passt alles zusammen. Daher sage ich: Ja, auch die Meisterschaft ist realistisch!", traut Vereinslegende Dede dem Team den ganz großen Wurf zu. Die neue Mannschaft erinnere ihn an das Jahr 2002, sagte der Brasilianer der "Sport Bild": "Alle dachten, innerhalb der nächsten Jahre könne sich etwas entwickeln, aber wir haben sofort den Meistertitel geholt!"

Für die neue Saison habe er "ein sehr gutes Gefühl", meinte Dede, der zudem glaubt, "dass die Mannschaft und Edin Terzic sehr gut zusammenpassen".

Ganz ähnlich sieht es auch "Fußballgott" Jürgen Kohler, der seinen Ex-Klub in der "Sport Bild" in die Pflicht nimmt und sagt: "Meine feste Überzeugung ist: Mindestens ein Titel ist für Borussia Dortmund Pflicht!" Die Qualität im Kader sei durch die Einkäufe nochmals gestiegen: "Daher bleibe ich dabei: Mit Blick auf die Einkäufe ist Dortmund mein Favorit."

Kohler sieht Probleme beim FC Bayern

Dem BVB traut Kohler auch deswegen den Titel zu, weil es seiner Meinung nach beim großen Konkurrenten in München bröckelt. Selbst wenn Robert Lewandowski am Ende bleiben sollte, "haben die Bayern immer noch genug Problem", meinte der ehemalige Abwehrspieler.

Völlig ausgereift ist aber auch der Kader der Schwarz-Gelben noch nicht, mahnte der 56-Jährige gleichzeitig: "Um auch international höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, fehlen ein Linksverteidiger wie Raum und ein richtig starker Sechser."

Als Mahner präsentierte sich auch Kevin Großkreutz, der den FC Bayern im Gegensatz zu Kohler noch nicht abschreiben will. "Natürlich kannst du mit den Jungs die Bayern angreifen. Aber Bayern ist Bayern. Einfach eine Macht!" Mit ihren Verpflichtungen hätten die Münchner im Vergleich zu "seinem" BVB "noch einmal einen draufgesetzt", urteilte der "Dortmunder Jung".

Bayern-Umbruch als Chance für den BVB?

Eher vorsichtig optimistisch bewertet Andreas Möller den Transfer-Sommer des BVB. "Auch schon in den Vorjahren wurde sehr viel Geld in die Hand genommen, das ist also keine Garantie für Titel", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler. Gleichzeitig findet aber auch der 54-Jährige: "Der BVB versprüht gerade so viel Laune wie lange nicht mehr. Die Einkäufe sind ein klarer Weckruf an die Konkurrenz!"

Was Möller durchaus Hoffnung macht, ist das, was in diesen Tagen in München passiert. Denn während der FC Bayern in den letzten Jahren stets auf eine eingespielte Mannschaft setzen konnte, beginnen durch die Neuzugänge nun auch beim Rekordmeister die Umbauarbeiten.

"In den vergangenen Jahren hat Bayern fast nie die Stammkräfte gewechselt, hatte zudem wenige Ausfälle. Jetzt findet auch in München ein Umbruch statt, sie bauen eine neue Achse – das muss der BVB nutzen", erklärte Möller.