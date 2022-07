Wechsel oder Verbleib? Gladbach-Ass Sommer bezieht Stellung

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Bleiben ohne wechseln: Gladbach-Profi Yann Sommer muss sich entscheiden

Steht Yann Sommer kurz vor einem Wechsel zum OGC Nizza? Französische Medien berichteten zuletzt von fortgeschrittenen Verhandlungen. Allerdings kann sich der Schweizer nach eigener Aussage auch einen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach vorstellen.

"Klar mach ich mir Gedanken", gestand Sommer im Interview mit der "Sport Bild" bezüglich seiner sportlichen Zukunft und verriet: "Ich hatte bis jetzt eine tolle Zeit hier und schätze diesen Klub sehr. Wir sind in einem guten und sehr offenen Austausch."

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" hatte erst unlängst berichtet, dass der Torhüter kurz vor einem Wechsel von Gladbach zum OGC Nizza steht. Die Verhandlungen mit dem Ligue-1-Klub seien "in den letzten Stunden vorangeschritten", schrieb das Blatt am Dienstag. Sommer werde in Kürze in Nizza erwartet.

Doch noch ist keine Entscheidung gefallen, im Gegenteil. Auf die Frage, ob eine Vertragsverlängerung in Gladbach für ihn vorstellbar sei, antwortete der 33-Jährige: "Selbstverständlich kann ich mir das vorstellen." Sommers aktuelles Arbeitspapier ist am Niederrhein bis 2023 datiert.

Der Routinier betonte, weiterhin "sehr große Ambitionen" zu haben. "Ich bin extrem ehrgeizig und mit 33 in einem Alter, in dem ich in vielen Bereichen noch mal etwas besser werden will. Dafür muss ich noch mehr trainieren, auch individuell", sagte Sommer. Er selbst wolle "noch explosiver sein".

Sommer spürt "viel Motivation" bei Gladbach

Insgesamt beobachte der Keeper bei Gladbach eine Aufbruchsstimmung. "Vergangene Saison war die Stimmung natürlich nur sehr selten auf dem Höhepunkt bei uns. Wir hatten uns das alle ganz anders vorgestellt", erklärte Sommer: "Jetzt merkt man, dass wir ein neues Gefühl haben. Ich spüre viel Elan, viel Motivation in der Mannschaft."

Doch wie lange der Schlussmann noch dem Team von Trainer Daniel Farke angehören wird, ist derzeit komplett offen.