Gladbachs Farke: "Werden keinen Stuhlkreis veranstalten"

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Daniel Farke (M.) ist neuer Cheftrainer in Gladbach

Daniel Farke will als neuer Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach mit einem ganz individuellen Führungsstil punkten. Sein Stil und sein Auftreten gegenüber der Mannschaft unterscheiden sich deutlich zu denen von Vorgänger Adi Hütter.

Der Österreicher, der in der letzten Spielzeit das Sagen auf der Gladbach-Bank hatte und mit der Fohlenelf auf einem enttäuschenden zehnten Platz abgeschlossen hatte, galt im Umgang mit dem Spielerkader eher als distanziert und reserviert.

Farke setzt hingegen auf eine neue Mischung aus Fußballlehrer und Kumpeltyp. Im Trainingslager am Tegernsee gab er den Spielern schon mal einen kompletten Abend frei, ließ das Team ohne seine Anwesenheit in einem auswärtigen Restaurant verweilen und Spaß haben.

Auf dem Trainingsplatz sieht man Farke häufig lachen, im direkten Kontakt zu seinen Profis. Der 45-Jährige verfolgt dabei einen klaren Ansatz, den er gegenüber der "Sport Bild" erklärte: "Als Trainer muss man heutzutage meiner Meinung nach die gesamte Klaviatur beherrschen: Du muss dich um die Spieler kümmern, mit ihnen scherzen, gute Laune vermitteln. Mit Furcht und Peitsche erreicht man sie nicht."

Farke will Gladbach "wieder nach oben führen"

Um das richtige Maß im Umgang mit seinen Spielern zu finden, stellt Farke aber gleichzeitig klar: "Auf der anderen Seite werden wir keinen Stuhlkreis veranstalten und dann gemeinsam abstimmen, mit welcher Taktik wir spielen. Das werde ich als Trainer vorgeben. Es wird auch mal lange Monologe geben."

Autorität und Mastermind zum einen, der empathische Ansprechpartner und Mitgestalter zum anderen: Der ehemalige Premier-League-Teammanager will mit der richtigen Balance dafür sorgen, dass sich Gladbach von den letzten zwei mageren Jahren ohne Europapokal-Qualifikation schnell wieder erholt.

An seinem großen Ziel lässt Farke gegenüber dem Fachmagazin derweil gar keine Zweifel: "Wir arbeiten sehr zielgerichtet. Es ist eine große Aufgabe für mich, und diese lässt sich nicht per Knopfdruck umsetzen. Das benötigt schon etwas Zeit. Aber ich gehe das mit Respekt, Vorfreude und – das kann ich schon jetzt sagen – mit großer Zuversicht an, um Borussia wieder nach oben zu führen."