Zieht es diesen Schalke-Anführer zum neuen Rooney-Klub?

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Vitcor Pálsson (l.) soll eine Offerte aus den USA erhalten haben

In der Aufstiegssaison 2021/2022 gehörte Victor Pálsson zu den Säulen des FC Schalke im defensiven Mittelfeld. Als Neuverpflichtung gekommen, erkämpfte sich der Isländer schnell einen Stammplatz bei den Königsblauen und führte das Team mehrmals als Kapitän auf das Feld. Jetzt könnte er nach einem Jahr schon wieder weiterziehen.

Der reisefreudige Pálsson, der in seiner Profikarriere schon in acht verschiedenen Ländern kickte, wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Washington D.C. United in die Major League Soccer in Verbindung gebracht. In der US-Eliteliga lief der 31-Jährige bereits vor zehn Jahren auf, stand damals bei Red Bull New York für ein Jahr unter Vertrag.

Washington D.C. hatte erst am Dienstag die Anstellung des ehemaligen Weltklasse-Stürmers Wayne Rooney als neuen Cheftrainer offiziell verkündet.

Laut einem "Sky"-Bericht muss der FC Schalke die Personalie Pálsson noch genauestens abwägen. Auf der einen Seite überzeugte der 29-fache Nationalspieler mit Einsatzwillen und defensiver Flexibilität, könnte in der kommenden Saison auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Schalkes neuer Cheftrainer Frank Kramer soll dem Bericht zufolge ein großer Fan des gebürtigen Reykjavikers sein.

Pálsson kann sich wohl auch Verlängerung beim FC Schalke vorstellen

Auf der anderen Seite ist der Klub aus dem Ruhrgebiet auf Transfereinnahmen angewiesen, kann bei seinem immensen Schuldenstart jede weitere Einnahmequelle nur allzu gut gebrauchen. Außerdem besitzt Pálsson auf Schalke nur noch einen Vertrag bis 2023, würde also nur noch in diesem Jahr einen Transfererlös einbringen.

Wie es nach Informationen des Senders weiter heißt, will der Mittelfeldmann aber gar nicht weg aus Gelsenkirchen, würde als einer der Aufstiegshelden der abgelaufenen Spielzeit auch eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Knappen in Erwägung ziehen.

Wie auch immer die Angelegenheit letztlich ausgehen wird: Der FC Schalke und Victor Pálsson haben noch Klärungsbedarf in diesem Sommer.