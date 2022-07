Mit Klos und Zuversicht: Bielefeld zurück in Liga zwei

IMAGO/Arminia Bielefeld v PSV - Pre-Season Friendl

Fabian Klos spielt bei Bielefeld nun mit Schutzmaske

Arminia Bielefeld ist zurück in Liga zwei. Nach zwei Jahren Bundesliga und einigen Abgängen muss der neue Trainer Uli Forte eine Mannschaft formen.

Eigentlich stand Fabian Klos' Entscheidung fest. Nach elf Jahren bei Arminia Bielefeld hatte er seinen Abschied von der Alm bereits angekündigt, dann die Kehrtwende.

Anfang April kam es im Spiel gegen den VfB Stuttgart zum Zusammenprall mit Teamkollege Alessandro Schöpf. Klos musste mit einer Kopfverletzung abtransportiert werden - für den Stürmer kein Weg, sich zu verabschieden.

"Ich wollte unser Stadion nicht liegend auf einer Trage verlassen", sagte er über seine plötzliche Vertragsverlängerung. Und so geht Klos an diesem Samstag in Sandhausen in seine zwölfte Saison mit der Arminia.

Der 34-Jährige ist damit eine der wenigen Konstanten bei den Ostwestfalen. Einiges hat sich verändert, an erster Stelle steht ein neuer Trainer: Uli Forte kam aus der Schweiz und hat in Bielefeld nun die nicht ganz leichte Aufgabe, eine Mannschaft zu formen.

Arminia-Coach Forte sieht "stabile Achse"

"Er ist ein sehr kommunikativer Mensch, das spiegelt er auch als Trainer wider", lobte Klos den Italiener im Interview mit dem "SID": "Er und sein Team haben eine klare Idee, die Mannschaft nimmt diese bis hierhin super an". Das wird auch nötig sein, stellt sich die Arminia auch mannschaftlich in diesem Jahr neu auf.

Stefan Ortega, Amos Pieper, Joakim Nilsson, Cedric Brunner, Patrick Wimmer - es sind namhafte Abgänge, die die Arminia auffangen muss. Besonders die Abgänge von Ortega und dem Abwehr-Duo Pieper/Nilsson wiegen schwer. "Es ist wichtig, dass wir eine starke und stabile Achse haben", meinte Forte im "kicker": "Nur so kann man gute Leistungen zeigen und auch junge Spieler einsetzen."

Zu dieser Achse zählt der 48-Jährige die neue Nummer eins, Stefanos Kapino, Innenverteidiger Oliver Hüsing, Neuzugang aus Heidenheim, Sechser Manuel Prietl und natürlich Klos.

Klos bei Arminia Bielefeld Kapitän

Letzteren ernannte Forte wenig überraschend zum Kapitän. Die Arbeit mit seinem "verlängerten Arm" laufe bislang "hervorragend. Fabian ist ehrgeizig und heiß auf die Saison. Er will wieder einiges gut machen".

Klos selbst sagt, er wolle "den Fans ein besseres Jahr bescheren als zuletzt". Ob er das nun als Kapitän tue oder nicht, spiele keine Rolle: "Führungsspieler war und bin ich so oder so, ob mit oder ohne Binde um den Arm". Die Mannschaft, da sind sich Trainer und Kapitän einig, sei jedenfalls "auf einem guten Weg".

Die vergangenen Partien unterstrichen dies eindrucksvoll. Die Arminia zeigte in der Vorbereitung starke Leistungen, sammelte vier Siege aus fünf Spielen. Zuletzt bezwang man die PSV Eindhoven, immerhin niederländischer Vizemeister und Pokalsieger, mit 4:0.