Bericht: Lewandowski reagiert auf Sicherheitslage

kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Robert Lewandowski sorgte am Dienstag in München für Aufsehen (Symbolbild aus dem Jahr 2020)

Am Dienstag erschien der wechselwillige Robert Lewandowski am Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder sowie am Vereinsgelände des FC Bayern zu den obligatorischen Leistungstests, am Mittwoch dann zum ersten Mannschaftstraining an der Säbener Straße. Was besonders auffiel: Dreimal fuhr der Weltfußballer dabei ein anderes Luxus-Auto, saß mal selbst am Steuer, mal nur als Beifahrer. Was sollte diese bizarre Auto-Show des Superstars?

Wie die "Bild" am Mittwoch berichtete, hatte das ungewöhnliche Prozedere am Dienstag und Mittwoch vor allem auch einen sicherheitstechnischen Hintergrund.

Im Zuge seiner geäußerten Wechselabsichten zum FC Barcelona in die spanische La Liga wurden der 33-Jährige sowie seine Familie heftig angefeindet, sollen sogar Morddrohungen erhalten haben.

Um dieser neuen Sicherheitslage entgegenzutreten, wurde Lewandowski am Dienstag ein Bodyguard zur Seite gestellt. Dieser saß auch am Dienstagvormittag am Steuer von Lewandowskis dunkelgrünem Bentley (Kostenpunkt weit über 250.000 Euro) und begleitete den Polen in das Münchner Krankenhaus.

Zur nächsten Station am Dienstag wurden dann sowohl Fahrzeug als auch Begleiter ausgetauscht. Zur Säbener Straße fuhr Lewandowski am Nachmittag als Beifahrer von Bruno Kovacevic, der ansonsten der Fahrer von Ehrenpräsident Uli Hoeneß beim FC Bayern ist.

Lewandowski reiste ohne Familie zurück nach München

Dabei waren die beiden in einem Luxus-SUV von Audi (Modell Q8 RS) unterwegs, der mindestens 130.000 Euro wert sein soll.

Nach Feierabend am Dienstag sowie zum Mannschaftstraining am Mittwoch fuhr Lewandowski dann auf einmal selbst, lenkte dabei seinen offiziell neuen Dienstwagen. Ein roter Audi e-tron GT RS, der über 640 PS auf die Straße bringt, war somit das dritte Luxusfahrzeug innerhalb weniger Stunden, in dem der Starstürmer unterwegs war.

Zumindest am Dienstag war dann auch wieder der eigene Leibwächter als Beifahrer in Lewandowskis unmittelbarer Nähe.

Die Familie des zweifachen Weltfußballers hält sich derzeit übrigens gar nicht in Deutschland auf, hatte die Urlaubsheimreise nach München nicht mit angetreten - ebenfalls aus Sicherheitsgründen.