Glasner macht Eintracht-Stars mit Psycho-Tricks heiß

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Glasner will mit Eintracht Frankfurt weiter erfolgreich sein

Mit dem Gewinn der Europa League feierte Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Damit seine Stars in der kommenden Spielzeit weiter hungrig bleiben, setzt SGE-Coach Oliver Glasner anscheinend auf besondere Maßnahmen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, bediente sich der Eintracht-Trainer in der Vorbereitung einer ganzen Reihe von "Psycho-Tricks", um seine Profis bei der Stange zu halten.

Begonnen habe dessen Strategie sogar schon, als seine Stars noch im Urlaub weilten. Glasner ließ demnach in den letzten Tagen der Sommerpause täglich ein Video zur Motivation über die Vereinsplattform SAP Sports One an die Spieler verschicken.

In mehreren Episoden wurden die Frankfurter an die jüngsten Highlights auf der europäischen Bühne erinnert - von der Gruppenphase bis zum Finalsieg von Sevilla. In der finalen Botschaft lautete der klare Appell: "Wollen wir es dabei belassen – oder schreiben wir ein neues Kapitel in diesem Buch?"

Ein anderes Video sollte zudem den Rückenschluss mit den Fans schaffen. Unter dem Motto "Stell dir vor, du kennst die Hymne nur aus dem Fernseher – und irgendwann kommt die Hymne dann nicht mehr aus dem Fernseher..." teilte der Trainer einen weiteren Clip, der einen jungen Eintracht-Fan zeigte, und unterstrich so die Bedeutung der Königsklasse für den Anhang.

Eintracht Frankfurt startet mit schwachem Testspiel

Am ersten Trainingstag sei es mit den Psycho-Tricks weitergegangen. In seiner Ansprache habe Glasner diesmal den Mahner gespielt und dargelegt, dass künftige Erfolge keineswegs garantiert seien und das Team weiter hart arbeiten müsse.

Form und gute Laune seien vergänglich, so der Coach, der als Beleg das schlechte Teamklima bei seiner Amtsübernahme angeführt habe, als die SGE nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger im Stimmungstief steckte.

Nach dem biederen Testspielauftakt gegen den Viertligisten Aschaffenburg (1:0) fuhr Glasner mit der mahnenden Linie fort. "Sechs Wochen lang gab es Glückwünsche und Gratulationen. Aber auf dem Platz ist es damit vorbei!", machte er deutlich.