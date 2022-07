Jürgen Klopp steht vor besonderer Auszeichnung

IMAGO/Adam Davy

Jürgen Klopp könnte eine große Ehre zuteil werden

Durch seine Erfolge mit dem FC Liverpool und seine umgängliche Art hat sich Jürgen Klopp auf der Insel zu einem Liebling der Fans gemacht. Seine Wahlheimat will den ehemaligen BVB-Trainer nun anscheinend mit einer besonderen Auszeichnung würdigen.

Wie die Zeitung "Liverpool Echo" schreibt, sei geplant, Klopp demnächst den Titel als Ehrenbürger zu verleihen. Eine entsprechende Empfehlung liege dem Stadtrat in Liverpool vor. Nächste Woche werde das Gremium entscheiden, ob der 55-Jährige den sogenannten "Freedom of the City"-Status erhält. Die Zustimmung gilt als Formsache.

Damit würde Klopp in eine Reihe mit den größten Legenden der Reds gestellt. Vor ihm wurde unter anderem Steven Gerard oder Klub-Ikone Kenny Dalglish der besondere Titel verliehen.

Klopp hatte den FC Liverpool im Jahr 2015 übernommen. Unter seiner Führung gewannen die Nordengländer 2019 die Champions League und holten 2020 die erste Meisterschaft seit 30 Jahren. Erfüllt er seinen aktuellen Vertag, der bis 2026 gilt, wäre er über eine Dekade an der Anfield Road im Amt.

Zuvor hatte Klopp zwischen 2008 und 2015 sieben Jahre lang den BVB trainiert.

Die "Freedom of the City"-Auszeichnung ist die höchste zivile Ehre, die eine Stadt in England vergeben kann. Der Titel blickt auf eine lange Tradition zurück.

Im Mittelalter wurde der Status Menschen verliehen, die sich aus der Leibeigenschaft des Adels befreit hatten. Sie durften in der Folge eigenes Geld verdienen und Land erwerben. Heute sind derartige Rechte natürlich durch die Verfassung abgesichert, Sonderrechte leiten sich aus dem Ehrenbürger-Status nicht mehr ab.

Eine kuriose Ausnahme ist das Anrecht, Schafe durch die Stadt zu treiben, das einige englische Gemeinden ihren Ehrenbürgern noch immer gemäß alter Gesetze einräumen. Vereinzelt nutzen Menschen dieses Privileg bis heute aus. Im Jahr 2000 beteiligte sich auch Bono, der Sänger der Rockgruppe U2, an dem Spaß und ließ einige Lämmer im irischen Dublin öffentlich grasen.