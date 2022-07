Petersen in "Sorge" wegen Doppelbelastung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs

Nils Petersen sorgt sich wegen der Mehrfachbelastung beim SC Freiburg

Angreifer Nils Petersen vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg plagen angesichts der Zusatzbelastung in der Europa League ein paar Zweifel.

"Die Sorge ist immer in uns: Kriegen wir das europäisch hin, können wir unser Level halten?", sagte der 33-Jährige dem "kicker": "Wir haben zwar jetzt das Selbstverständnis, dass wir diesmal nicht mehr nur vom Klassenerhalt reden dürfen, andererseits hat uns die Demut immer gutgetan mit dem Hintergrundwissen: Wir können für Furore sorgen."

Er sehe die Mannschaft "viel weiter" als beim letzten Auftritt auf europäischer Bühne im Jahr 2017.

"Auf vielen Positionen sind wir auch in der Breite besser besetzt. Gerade in der Offensive herrscht jetzt großer Andrang, das wird ein Hauen und Stechen, aber der Trainer kann immer wieder nachlegen", erklärte Petersen. Ein ähnliches Abschneiden wie in der abgelaufenen Saison würde trotz des gewachsenen Stellenwerts vereinsintern aber "jeder unterschreiben".

Dass er selbst in der vergangenen Rückrunde einen Leistungsaufschwung in der Rückrunde erlebt habe, führte der Angreifer auch auf ein Gespräch mit Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln zurück.

Petersen verlängert nochmals beim SC Freiburg

Im Februar hatte sich Petersen mit Baumgart unterhalten, konkrete Wechselabsichten damals aber zurückgewiesen. "Ich habe es ehrlich gesagt genossen, zu spüren, dass ich noch was wert bin auf dem Markt. So eine Form von externer Wertschätzung tut jedem gut."

Wenn ein Arbeitnehmer von einer anderen Firma aufgrund seiner Qualitäten angefragt werde, sei das schön.

Danach habe er realisiert, welche Rolle der Kopf spiele. "Ich bin einfach mit einem anderen Gefühl aufgetreten, weil du merkst: Du bist jemand, du kannst es noch. Mir wurde Selbstvertrauen eingeimpft, das hatte ich selbst so nicht hingekriegt", sagte Petersen. Für diesen Push sei er Baumgart sehr dankbar.

Nachdem er sogar ein Karriereende in Erwägung gezogen hatte, verlängerte der 33-Jährige seinen Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre. "Ich bin unfassbar glücklich in Freiburg und habe im Herbst meiner Karriere gemerkt, wie viel man im mentalen Bereich rausholen kann", sagte er dem "kicker" nun.