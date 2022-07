Bericht: De Ligt schon in Bayerns Planungen berücksichtigt

unknown

Matthijs de Ligt soll unbedingt zum FC Bayern kommen

Mit Matthijs de Ligt bahnt sich seit einigen Tagen an der nächste Mega-Transfer des FC Bayern. Am letzten Montag hat der Poker um den Star-Verteidiger von Juventus Turin so richtig begonnen. Seit dem sollen die Transferparteien direkt miteinander verhandeln. Geht es nach den Bayern-Verantwortlichen, sitzt de Ligt schon am Montag im Mannschaftsflieger des Deutschen Meisters in Richtung USA.

Laut eines "kicker"-Berichts setzten die Bosse um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic "alles daran", den Niederländer bis zum kommenden Wochenstart verpflichtet zu haben, um ihn direkt mit auf die bevorstehende US-Tour nehmen zu können.

Die nächste Gesprächsrunde zwischen dem FC Bayern, Juve sowie der de-Ligt-Seite sei daher schon "in Kürze" anberaumt, vermeldet das Fachmagazin weiter.

Einziger, aber zugleich entscheidender Zankapfel soll weiterhin die genaue Höhe der Ablöse sein, die der deutsche Rekordmeister seinem Pendant aus Italien zu zahlen hat. Die bislang gebotenen 60 Millionen Euro fixe Ablöse plus Bonuszahlungen sind der Alten Dame aus Turin noch zu wenig.

FC Bayern startet am Montag in Richtung USA

Dass eine Einigung zwischen den beiden Großklubs erzielt wird, wurde zuletzt weder in deutschen noch in italienischen Medienberichten ernsthaft angezweifelt. De Ligt wird in den Personalplanungen der Münchner laut "kicker" längst berücksichtigt.

Grundlegend für die Zuversicht des FC Bayern ist nicht zuletzt die Tatsache, dass vor allem der Spieler selbst einen Wechsel in die Bundesliga unbedingt anstrebt und seine Zustimmung zu den Bayern erneut bekräftigt haben soll.

Sollten sich die Vereine auf die genauen Ablösemodalitäten bis zum Sonntag einigen, könnte der 22-Jährige am Montag tatsächlich schon im Flieger in Richtung Washington D.C. sitzen, wo die Münchner ihr erstes Quartier während der einwöchigen USA-Reise beziehen werden.