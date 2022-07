Bericht: BVB würde Can-Transfer "sofort zustimmen"

RHR-FOTO/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Emre Can (vorne) könnte vom BVB noch in diesem Sommer verkauft werden

Der deutsche Nationalspieler Emre Can könnte beim BVB noch in der laufenden Sommer-Transferperiode auf die Verkaufsliste geraten. Bei der sportlichen Führung ist der 28-Jährige längst nicht mehr unumstritten - aus mehreren Gründen.

Zum einen fiel Emre Can in den letzten Jahren sehr häufig mit muskulären Verletzungen aus, bekam seine Probleme damit in den letzten zwei Saisons nie nachhaltig in den Griff. Auch den Vorbereitungsstart verpasste Can erneut mit muskulären Problemen.

Ist der Defensiv-Allrounder dann mal in körperlicher Top-Verfassung, hat er zu häufig nicht die sportlichen Leistungen gebracht, wie es sich die Klubführung des BVB von ihm gewünscht hat.

Can war in der Vergangenheit immer wieder für den ein oder anderen Wackler in der Dortmunder Hintermannschaft gut, sei es im Aufbauspiel, im Stellungsspiel oder im Zweikampf bei Defensiv-Standards.

Bei Sportdirektor Sebastian Kehl und auch dem neuen Cheftrainer Edin Terzic soll der gebürtige Frankfurter daher laut "Bild"-Informationen auch keinen allzu leichten Stand mehr haben.

Mehr noch: Wie die Zeitung vermeldet, würde Borussia Dortmund einem Verkauf Emre Cans noch in diesem Sommer "sofort zustimmen", sollte eine Offerte mit den gewünschten Konditionen ins Haus flattern.

Vertraglich ist Can noch bis 2024 an den BVB gebunden, die Westfalen würden also in jedem Fall auf eine saftige Ablösezahlung für den 37-maligen Nationalspieler bestehen.

Personalie Can birgt beim BVB weiter Zündstoff

Außerdem müsste erst einmal ein interessierter Klub bereit sein, das üppige Gehalt des flexibel einsetzbaren Defensivmanns zu bezahlen. Dem Vernehmen nach streicht er beim BVB bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr ein und gehört damit zu den Top-Verdienern im Team.

Aufgrund seiner schwanken Leistungen in der abgelaufenen Saison soll Can auch teamintern an Standing eingebüßt haben. Laut "Bild" kommen die gestellten Leader-Ansprüche des BVB-Stars innerhalb der Mannschaft nicht überall gut an, Mitspieler sollen auf Cans Auftreten als Wortführer in der Kabine schon mal irritiert reagiert oder die Ausführungen nicht allzu Ernst genommen haben.

Spätestens, wenn sich der Deutsch-Türke vermehrt auf der Ersatzbank wiederfinden sollte, birgt die Personalie neuen Zündstoff.