Auf diesen Positionen knistert es bereits beim BVB

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Qual der Wahl: Edin Terzic hat beim BVB einen breiten Kader zur Verfügung

Borussia Dortmund geht als einer der Gewinner der Transferphase und Bayern-Jäger Nummer eins in die neue Saison. Aufgrund der namhaften Verstärkungen ist ein gesunder Konkurrenzkampf gesichert. Doch klar ist: Einigen Stars droht die Bank. Auf welchen Positionen knistert es bereits?

Beim BVB geht es nach dem erfolgreichen Test gegen Drittligist Verl (5:0) am Freitag ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Mit im Gepäck: die diversen Nationalspieler, die bis dato noch ihren Urlaub genießen durften.

"Der Kader gestaltet sich deutlich voller, ab jetzt geht es um die Plätze. Alle wollen spielen – eine solche Konkurrenzsituation tut uns gut", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl vorab.

Momentan gibt es nur wenige Namen, die beim Bundesliga-Auftakt am 6. August gegen Bayer Leverkusen sicher auf dem Aufstellungsbogen in der Startelf stehen: Torwart Gregor Kobel, Mittelfeld-Lenker Jude Bellingham oder der neue Mittelstürmer Sébastien Haller müssen wohl nicht um ihren Einsatz bangen. Andere spielen in den Planungen von Trainer Edin Terzic eher keine Rolle mehr. Ein Blick auf die Kämpfe im neuen BVB-Kader:

Abwehr: Dreier- oder Viererkette?

Unter Edin Terzic war in dessen erster Amtszeit die Viererkette gesetzt. Durch die Neuzugänge Niklas Süle und Nico Schlotterbeck ist die Situation eine andere, denn die beiden Nationalspieler haben den Anspruch, in der Innenverteidigung gesetzt zu sein. Doch was passiert mit Mats Hummels, der in der vergangenen Saison Chef der wackligen Defensive war?

Sollte Terzic weiter auf eine Viererkette setzen, könnte Hummels zum Härtefall werden. Nimmt man die Zweikampfwerte des Trios als Grundlage, wäre das gerechtfertigt: Der Ex-Freiburger belegte in der Vorsaison mit 69 Prozent gewonnener Duelle Platz eins, Süle landete mit 68 Prozent auf Rang drei. Hummels kam nur auf 63 Prozent gewonnener Zweikämpfe.

Eine Dreierkette würde dem 33-jährigen Routinier helfen: Dann stünden drei gelernte und erfahrene Innenverteidiger im Zentrum und die Außenverteidiger hätten mehr Freiheiten nach vorne.

Außenverteidigung: Fehlende Optionen - oder kommt David Raum?

Die größten verbleibenden Schwachstellen im BVB-Kader sind wohl die defensiven Außenpositionen. Auf links war Raphael Guerreiro über Jahre gesetzt, doch in der jüngeren Vergangenheit zeigte er zu große Probleme in der Rückwärtsbewegung. Der inzwischen 28-Jährige ist zwar derzeit alles andere als unumstritten, aber quasi konkurrenzlos.

Denn: Nico Schulz spielt wohl keine Rolle mehr in den Planungen für die kommende Saison, wenngleich er zusammen mit seinen Kollegen ins Trainingslager reiste. Marius Wolf könnte die Position hinten links durchaus aushilfsweise spielen. In der Vorbereitung überraschte zudem der 18-jährige Neuzugang Prince Aning von Ajax Amsterdam, der Trainer Terzic "richtig Spaß" machte.

Mehr dazu: Das ist der Kader des BVB fürs Trainingslager

Ein Transfer des zurzeit wohl besten deutschen Linksverteidigers, David Raum von der TSG Hoffenheim, würde die Konkurrenzsituation komplett verändern. Aufgrund der hohen Ablöse und anderer, finanzstarker, Interessenten ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass es nur bei einem Flirt zwischen dem BVB und Raum bleibt.

Auf der rechten Abwehrseite bekommt der ebenfalls nicht unumstrittene Thomas Meunier wieder Konkurrenz von Mateu Morey, der nach langwieriger Kreuzbandverletzung im Trainingslager angreifen wird. Der Spanier war in Terzic' erster Amtszeit Stammspieler und hatte seine beste Zeit beim BVB. Auch über rechts ist Wolf eine Alternative, der seine Flexibilität in der Vorsaison auf vielen Positionen bewies. Zudem steht Felix Passlack (noch) beim BVB unter Vertrag.

Defensives Mittelfeld: Wer spielt neben Jude Bellingham?

Ende Juni feierte Jude Bellingham seinen 19. Geburtstag. Die Entwicklung des englischen Nationalspielers ist weiterhin beeindruckend - mit einem Marktwert von 80 Millionen Euro ist er in der Bundesliga führend (gemeinsam mit Bayerns Kimmich und Leipzigs Nkunku). Bellingham hat sich unersetzlich gemacht, doch wer spielt an seiner Seite?

Axel Witsel hat den Verein verlassen, Emre Can stagniert. Daher rückt einmal mehr Mahmoud Dahoud in den Fokus, der sich in der vergangenen Saison neben Bellingham festspielte und schon auch unter Terzic in der Startelf stand. Eine spielstarke Zentrale, der aber ein uns andere Mal die defensive Wucht fehlte.

Darauf reagierte der BVB und holte den türkischen Nationalspieler Salih Özcan vom 1. FC Köln, der seine Rolle eher als Abräumer versteht als Dahoud. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler beim BVB auf Anhieb durchsetzen wird.

Offensive Qual der Wahl

Die meiste Qualität verspricht der Dortmunder Kader in der Offensive - vor allem auf den Außenpositionen ist der Konkurrenzkampf hart.

Dass Terzic Berichten zufolge nicht mehr mit Julian Brandt und Thorgan Hazard plant, ist ein klares Zeichen: Klasse statt Masse. Denn mit Neuzugang Karim Adeyemi, Donyell Malen, Marco Reus, Giovanni Reyna, Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko kämpfen bereits genügend Hochkaräter um die nominell nur drei Plätze hinter dem neuen Stoßstürmer Sébastien Haller.

Der Wunschstürmer von Ajax Amsterdam dürfte im System von Edin Terzic gesetzt sein. Wie die weiteren Offensiv-Stars eingesetzt werden, hängt wohl vordergründig von der taktischen Ausrichtung ab.

Spielt der BVB im klassischen 4-2-3-1, wie es unter Terzic in der Vergangenheit der Fall war, wären drei Plätze frei: Nominell dürften diese durch Adeyemi als Linksaußen, Reus im Zentrum und Malen auf rechts besetzt sein, das Trio Brandt, Reyna und Hazard müsste sich unterordnen. Mit einer starken Vorbereitung wären aber auch Bynoe-Gittens oder Moukoko Anwärter auf diese Außenpositionen. Ebenfalls denkbar wäre ein 4-3-3, in dem nur zwei Plätze an der Seite von Haller frei wären.

Sollte Terzic defensiv auf eine Dreierkette umstellen, wäre neben einem 3-4-3 eine Formation mit einer zweiten Sturmspitze möglich, etwa ein 3-5-2: Adeyemi spielte diese Position oftmals in Salzburg, auch Moukoko wäre hierbei ein Kandidat neben Haller.

Unabhängig vom System ist klar: In der Offensive hat Edin Terzic die Qual der Wahl.

Lars Wiedemann