Chelsea-Deal vom Tisch: Tuchel "nicht scharf auf Ronaldo"

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani / aal.ph

Cristiano Ronaldo wird wohl nicht zum FC Chelsea wechseln

Auch wenn Manchester Uniteds neuer Trainer Erik ten Hag zuletzt ein Machtwort in der Causa Ronaldo sprach, ranken sich weiter etliche Wechselgerüchte um den portugiesischen Superstar. Ein weiterer Top-Klub erteilte dem 37-Jährigen nun eine Absage.

"Er steht nicht zum Verkauf. Wir planen mit ihm für die Saison, und wir wollen gemeinsamen Erfolg", sagte der niederländische Neu-Manager Anfang der Woche über die Spekulationen rund um einen Ronaldo-Wechsel.

Befeuert wurden die Gerüchte durch Ronaldos Abwesenheit bei Manchester Uniteds aktueller Sommer-Tour in Südostasien und Australien. Der Portugiese hatte seine Teilnahme aus familiären Gründen abgesagt. Angeblich suchen er und sein Berater Jorge Mendes nach einem neuen Klub für den einstigen Weltfußballer.

Lässt sich Ronaldo auf die Europa League ein?

Ronaldo strebt seine 20. Champions-League-Saison in Folge an, ist aber mit Manchester United, das in der vergangenen Premier-League-Saison als Sechster ins Ziel einlief, nur für die Europa League qualifiziert.

Doch immer mehr Klubs, die für den Portugiesen in Frage kommen, nehmen Abstand von einem Transfer. Zuletzt gab Oliver Kahn, Vorstandschef des FC Bayern, dem Angreifer einen Korb. "So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen", sagte Kahn gegenüber dem "kicker".

Bei PSG soll Agent Mendes ebenso abgeblitzt sein, auch ein Wechsel zum FC Barcelona erscheint im Moment äußerst unwahrscheinlich. Als heißer Abnehmerkandidat wurde in den letzten Tagen und Wochen immer wieder der FC Chelsea gehandelt. Doch nun sickert durch: Die Blues werden kein Angebot für Ronaldo abgeben.

Berater Mendes trifft Chelsea-Besitzer Boehly

Das berichtet sowohl "The Athletic" als auch der Transfer-Experte Fabrizio Romano. Chelseas neuer Besitzer Todd Boehly habe sich demnach mit Ronaldos Berater Mendes getroffen, um die Machbarkeit eines Transfers zu diskutieren.

Die finale Entscheidung obliegt jedoch dem Manager, also Thomas Tuchel. Der Deutsche sei allerdings "nicht scharf darauf, Ronaldo zu verpflichten", urteilt etwa Romano.

Dazu kommt, dass Chelsea erst in dieser Woche mit Raheem Sterling (für 56 Millionen Euro von Manchester City) einen offensiven Top-Transfer gelandet hat. Ronaldos Zukunft ist damit weiterhin mehr als offen.