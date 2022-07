Poker um de Ligt mit Folgen für Lewandowski?

Reporter Torino via www.imago-images.de

Der FC Bayern will Matthijs de Ligt holen

Beim FC Bayern dreht sich derzeit alles um Robert Lewandowski und Matthijs de Ligt. Während der Weltfußballer den deutschen Rekordmeister so schnell wie möglich verlassen will, soll der niederländische Innenverteidiger die Münchner Defensive verstärken. Doch für einen solchen Transfer benötigt der Fußball-Bundesligist das nötige Kleingeld - und hier könnte wiederum Lewandowski ins Spiel kommen.

Cheftrainer Julian Nagelsmann bereitet die Mannschaft des FC Bayern momentan auf die anstehende Saison vor. Doch rund um die Säbener Straße wird aktuell nur über das Personal gesprochen.

Robert Lewandowski befindet sich mittlerweile wieder im Training, würde aber am liebsten sofort zum FC Barcelona wechseln. Die Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic basteln derweil an einer Verpflichtung von Matthijs de Ligt. Bislang konnte sich der FC Bayern mit Juventus Turin aber noch nicht auf einen Deal einigen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge umfasste das erste Münchner Angebot eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der italienische Rekordmeister lehnte jedoch dankend ab.

Muss der FC Bayern Lewandowski zwingend verkaufen?

Laut "calciomercato.com" wird der FC Bayern eine zweite Offerte für de Ligt abgeben. Konkrete Details nennt das Portal nicht. Um einen Transfer des 22-Jährigen letztlich realisieren zu können, ist der FC Bayern auf einen Verkauf von Lewandowski angewiesen, heißt es.

Der FC Barcelona gilt als das Wunschziel des Torjägers. Die Bayern würden Lewandowski angeblich lieber an Paris Saint-Germain oder den FC Chelsea verkaufen.

Am Donnerstag erschien der 33-Jährige wieder zum Training. Dabei kam Lewandowski aber erneut zu spät. Am 18. Juli bricht der FC Bayern in die USA auf. Ob sich bis dahin für Lewandowski und de Ligt eine Lösung findet, ist noch völlig unklar.