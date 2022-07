Sané offenbar bei Real Madrid angeboten

IMAGO/Revierfoto

Leroy Sané spielt für den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga

Leroy Sané ist im Star-Ensemble des FC Bayern nicht immer unumstritten. Zu schwankend waren die Leistungen des Nationalspielers in der Vergangenheit. Nun machen Gerüchte die Runde, wonach der Offensivmann von seiner Berateragentur bei Real Madrid angeboten wurde.

Eigentlich wurde in den vergangenen Wochen rund um den FC Bayern über mögliche Abgänge von Robert Lewandowski und Serge Gnabry spekuliert. Doch angeblich war es auch um Leroy Sané nicht unruhig.

Laut der spanischen "Marca" und "DefensaCentral" wurde der 26-Jährige von seiner Agentur LIAN Sports bei Real Madrid angeboten. Die Gedankenspiele sollen im Rahmen des Transfers von Luka Jovic zum italienischen Erstligisten AC Florenz stattgefunden haben. Der ehemalige Frankfurter hat die selben Berater wie Sané.

Doch am Ende wird es den DFB-Star wohl nicht vom FC Bayern zu den Königlichen ziehen. Der "Marca" zufolge ist der amtierende Champions-League-Sieger nicht an einem solchen Transfer interessiert. Ohnehin erscheint ein Verkauf Sanés unrealistisch. Der Linksaußen besitzt in München einen langfristigen Vertrag bis 2025. Darüber hinaus war in den vergangenen Wochen nichts über mögliche Wechselabsichten zu lesen.

Sané beim FC Bayern mit Leistungsschwankungen

Somit wird Sané aller Voraussicht nach in seine dritte Saison beim FC Bayern gehen. In der abgelaufenen Spielzeit hatte der gebürtige Essener insgesamt 45 Partien für den deutschen Rekordmeister absolviert. Dabei baute Sané nach einer starken Phase in der Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte - wie viele andere Bayern-Stars - zunehmend ab.

Der "kicker" berichtete Anfang Juli, dass der Nationalspieler beim FC Bayern künftig im Training andere Inhalte und Schwerpunkte erhalte als zuvor. Statt ihn zusätzlich unter Druck zu setzen, plane der Münchner Trainerstab, dem 26-Jährigen mehr Freiheiten zu geben.