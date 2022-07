Reus warnt vor Saisonstart: "Wird nicht optimal aussehen"

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Marco Reus bremst den BVB-Höhenflug nach drei Testspielsiegen

Mit einer optimalen Ergebnisausbeute aus den ersten drei Testspielen reist Borussia Dortmund am Freitag ins Trainingslager nach Bad Ragaz. BVB-Kapitän Marco zieht ein erstes Zwischenfazit - und warnt vor Problemen zu Saisonbeginn.

Zugegeben, die Testspiele gegen zwei Dritt- und einen Sechstligisten können nicht als echte Referenzen herangezogen werden. Trotzdem erkannte Marco Reus beim deutlichen 5:0-Sieg gegen den SC Verl schon "erste Automatismen", wie der 33-Jährige nach dem Testkick gegenüber "Sky" erklärte.

"Wir wissen aber auch, dass noch kein Gegner dabei war, der uns richtig gefordert hat", sagte Reus. Der Fokus des neuen, alten BVB-Trainers Edin Terzic liegt in dieser Vorbereitung besonders auf der Defensive. 52 Tore kassierten die Schwarz-Gelben in der vergangenen Spielzeit, nur eines weniger als Absteiger Arminia Bielefeld.

BVB-Trainingslager "nicht zum Spaß"

Daran feilt Borussia Dortmund in den kommenden Tagen in der Schweiz. Der Tross bricht am Freitag in Richtung Bad Ragaz auf. Schon im zwölften Jahr nacheinander bringt sich der BVB dort für die neue Saison in Form.

"Bad Ragaz ist sehr schön", gestand auch Reus. Das Trainingslager werde sicher sehr anstrengend, gehöre aber einfach dazu: "Wir sind ja nicht zum Spaß da und wollen uns bestmöglich vorbereiten. Es gibt Schlimmeres im Leben."

Im Rahmen dieses Trainingslagers stehen zwei weitere Testspiele an: Borussia Dortmund spielt gegen zwei spanische Erstligisten, erst gegen den FC Valencia (18. Juli) und anschließend gegen den Champions-League-Halbfinalisten FC Villarreal (22. Juli).

BVB: Reus und Haller müssen sich noch kennenlernen

Spätestens nach diesen beiden Partien wird Dortmund seine Frühform einordnen können. Reus hingegen bremst schon jetzt vorschnell hohe Erwartungen. "Es ist noch früh in der Vorbereitung. Ich habe noch keine einzige Trainingseinheit mit Haller bestritten, geschweige denn ein Testspiel."

"Wir wissen, dass wir wenig Zeit haben, von daher muss alles schnell funktionieren. Das wird am Anfang vielleicht nicht immer optimal aussehen", prophezeite der offensive Mittelfeldspieler. Umso wichtiger sei es, dass zu Saisonbeginn die Ergebnisse stimmten, das Spielerische komme nach und nach dazu.

Borussia Dortmund startet mit der DFB-Pokal-Erstrundenpartie bei 1860 München (29. Juli) in die neue Spielzeit. Eine Woche später wartet mit Bayer Leverkusen beim Bundesliga-Auftakt (06. August) ein echter Prüfstein.