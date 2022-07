Harit wieder im Schalke-Training - Wechsel offen

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Der FC Schalke 04 will Amine Harit verkaufen

Bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 und seinem Offensivspieler Amine Harit geht es dieser Tage hin und her. Erst in der vergangenen Woche war der Offensivspieler wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, zwischenzeitlich war der Marokkaner für Wechsel-Gespräche freigestellt worden. Am Freitag ist der Spielmacher aber wieder mit von der Partie.

Seit Wochen wird über die Zukunft von S04-Profi Amine Harit gerätselt. Für die Gehaltsstruktur des Aufsteigers ist der Mittelfeldspieler zu teuer. Somit muss der FC Schalke 04 in diesem Sommer einen Abnehmer für den 25-Jährigen finden, obgleich sich der neue Cheftrainer Frank Kramer von dessen Qualitäten zuletzt sehr beeindruckt gezeigt hatte. Die vergangene Saison hatte er auf Leihbasis bei Olympique Marseille verbracht.

Wie "Sky" berichtet, war Amine Harit am Donnerstag nicht bei der vom Klub erstmals seit 2019 wieder veranstalteten Blau-Weißen Nacht dabei, die Schalke im Rahmen des Trainingslagers in Österreich veranstaltete. Harit war vielmehr für Transfergespräche mit einem anderen Verein freigestellt worden. Um welchen Klub es sich handelt, ist unklar.

Am Freitag wird Harit beim FC Schalke 04 allerdings zurückerwartet. Es gebe keinen neuen Stand bei den Verhandlungen für einen Wechsel, heißt es von Seiten des TV-Senders.

Zuletzt war über einen Wechsel zum portugiesischen Spitzenklub FC Porto spekuliert worden. Nach Angaben des Portals "fussballtransfers.com" gelten aber auch die türkischen Klubs Trabzonspor und Galatasaray sowie die spanischen Vereine FC Sevilla und FC Villarreal als mögliche Adressen.

FC Schalke 04 präsentiert elf Neuzugänge

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder hatte jüngst im Rahmen des Trainingslagers noch einmal betont, dass einige Spieler für den Kader-Umbau in diesem Sommer zwingend abgegeben werden müssen. Erst dann könnten weitere Neu-Verpflichtungen folgen. Mit Innenverteidiger Alex Král haben die Königsblauen aber bereits schon jetzt elf Neulinge präsentiert.

Neben Amine Harit gilt nicht zuletzt auch Ozan Kabak als einer der Abschiedskandidaten in Gelsenkirchen. Der türkische Innenverteidiger war zuletzt an FC Liverpool und Norwich City verliehen. Die beiden Premier-League-Klubs sahen aber letztlich von einer festen Verpflichtung von Kabak ab.