Hoffen auf Blitz-Wechsel: Lewandowski fürchtet Fan-Zoff

Wie lange ist Robert Lewandowski noch Angestellter des FC Bayern?

Die Hängepartie um die sportliche Zukunft von Robert Lewandowski ist seit Wochen das Gesprächsthema Nummer eins beim FC Bayern. Der Pole selbst hofft immer noch auf eine schnelle Entscheidung, denn am Samstag steht ein Termin an, dem er nur allzu gerne fernbleiben würde.

Die Spekulationen über einen möglichen Lewandowski-Streik waren mit Beginn der Woche passé. Der Weltfußballer schlug pünktlich in München auf und erschien einen Tag später (unpünktlich) zur ersten Trainingseinheit. Dass er lieber woanders wäre, zeigte der Pole seinen Mitspielern und den Beobachtern allerdings überdeutlich.

Nun nähert sich ein Pflichttermin, dem der Superstar gerne fernbleiben würde. Schon am Samstag steht bei FC Bayern die offizielle Mannschaftspräsentation in der Allianz Arena auf dem Programm. Tausende Fans werden zum Schaulaufen erwartet. Wie die Anhänger auf Lewandowski reagieren werden, kann nur spekuliert werden. Viel spricht allerdings dafür, dass den Polen ein echter Spießrutenlauf erwartet. Genau das will er um jeden Preis verhindern.

Wie die "Bild" berichtet, will der 33-Jährige am Samstag bei der Präsentation "auf gar keinen Fall dabei sein". Der Weltfußballer mache sich demnach schon Gedanken über die möglichen Reaktionen der Fans. Erst vor wenigen Tagen berichteten polnische Medien von Morddrohungen gegen den Superstar. Lewandowski war danach in München mit Leibwächtern vorgefahren. Seine Familie verzichtete gar auf die Rückkehr nach Deutschland.

Lewandowski will Bayern-Reise nicht antreten

Lewandowskis Wunsch sei es, dass sein Abschied vom FC Bayern bis Samstag offiziell besiegelt ist und er somit nicht in der Allianz Arena dabei sein muss, heißt es. Auch die am Montag anstehende USA-Reise des Rekordmeisters wolle der Pole unter keinen Umständen antreten.

Ob sich Lewandowskis Wunsch erfüllt, hängt einzig und allein vom FC Barcelona ab. Nur wenn die Katalanen ihr Angebot nochmals erhöhen und in der Summe 50 Millionen Euro bieten, würden die Bayern dem Transfer zustimmen. In diesem Fall werde die "wirtschaftliche Vernunft siegen" und das "Basta bröckeln", berichtet "Bild".

Unklar ist, was passiert, wenn der FC Barcelona seine Offerte nicht erhöht. Für diesen Fall sollen sich mit Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea schon zwei zahlungskräftige Klubs in Stellung gebracht haben. Für welche der beiden Optionen sich Robert Lewandowski entscheiden würde, ist nicht bekannt.