VfL Bochum verlängert mit Römling - und verleiht ihn

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Moritz Römling verlässt den VfL Bochum vorerst

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den Vertrag mit Abwehrspieler Moritz Römling bis 2024 verlängert.

Der 21-Jährige wird aber zunächst an den Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Römling, der mit 13 Jahren in die Nachwuchsabteilung des VfL gekommen war, war bereits in der abgelaufenen Saison an den mittlerweile insolventen Drittligisten Türkgücu München ausgeliehen.