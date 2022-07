Zäher Poker vor dem Ende? Lewandowski-Wechsel plötzlich nah

IMAGO/Laci Perenyi

Robert Lewandowski will weg vom FC Bayern

Wird der FC Bayern im Poker um Robert Lewandowski schwach? Der FC Barcelona will offenbar ein neues Angebot für den Weltfußballer abgeben. Somit könnte neue Bewegung in das Transfer-Theater kommen.

Wie die "Bild" berichtet, wird der FC Barcelona noch am Freitag eine neue Offerte für Lewandowski beim FC Bayern einreichen.

Zuletzt soll der spanische Erstligist eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen angeboten haben. Der FC Bayern blieb allerdings hart und lehnte ab. Jener Kurs könnte sich lohnen: Dem Boulevardblatt zufolge will Barca sein letztes Gebot "deutlich erhöhen".

Laut "Sky" sollen die Münchner bei einem Angebot zwischen 50 und 55 Millionen Euro gesprächsbereit sein, beide Seiten würden sich mittlerweile "aufeinander zubewegen".

Sowohl dem FC Bayern als auch Barca ist bewusst, dass eine schnelle Lösung her muss. Am Samstag steht beim deutschen Rekordmeister die offizielle Mannschaftspräsentation in der Allianz Arena an. Zwei Tage später bricht der Bundesligist dann zu seiner USA-Tour auf.

Lewandowski befürchtet Zoff beim FC Bayern

Lewandowski hofft deshalb auf eine schnelle Entscheidung. Schließlich soll der 33-Jährige beim FC Bayern einen Fan-Zoff befürchten.

Aktuell befindet sich der Torjäger wieder im Münchner Mannschaftstraining, kam zu den letzten drei Einheiten jeweils zu spät. Damit wollte Lewandowski seinen Wechselwunsch wohl noch einmal unterstreichen.

Laut "Sport1" fühlt sich der Angreifer vom FC Bayern ungerecht behandelt. Die Spielerseite halte die bisherigen Barca-Angebote "für mehr als fair und wertschätzend genug", heißt es in dem Bericht des TV-Senders. Deshalb soll Lewandowski ein Entgegenkommen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn erwarten.

Ein neues Angebot des FC Barcelona dürfte nun noch einmal neuen Schwung in den endlos erscheinenden Transfer-Poker um den Bundesliga-Torschützenkönig bringen.