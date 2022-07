Es ist kaum im Worte zu fassen: Lautre is widder do! Der #FCK siegt durch einen Treffer von Kevin Kraus in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen Hannover 96. Mike Wunderlich hatte im ersten Durchgang für den #Betze getroffen: https://t.co/lab8WyCXgi #FCKH96 pic.twitter.com/pxQf6ygBNP