Götze liefert Vorlage: Eintracht Frankfurt bezwingt Turin

IMAGO/Jürgen Kessler

Neu bei Eintracht Frankfurt: Mario Götze

Mit Ex-BVB-Star Mario Götze als Einwechselspieler hat Eintracht Frankfurt den dritten Sieg im vierten Test eingefahren.

Der Europa-League-Sieger setzte sich im Rahmen des Trainingslagers in Bad Wimsbach/Österreich gegen den italienischen Erstligisten FC Turin mit 3:1 (1:0) durch.

Almamy Touré brachte die Eintracht früh mit einem Traumtor in Führung (9.), Jasper Lindström erhöhte unmittelbar nach dem Seitenwechsel nach Vorlage von Götze (47.). Nach dem 3:0 durch Neuzugang Alario (63.) gelang Krisztofer Horvath (83.) noch der Anschluss.

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Frankfurter am 1. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Nur vier Tage später empfangen die Hessen dann Rekordmeister FC Bayern München zum Eröffnungsspiel in der Liga.