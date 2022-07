Aufruhr im Netz: Barca-Tweet soll Lewy-Wechsel anteasern

Hat das Wechsel-Theater um Robert Lewandowski jetzt ein Ende? Offenbar haben sich der FC Bayern und der FC Barcelona auf einen Wechsel des Stürmerstars geeinigt. Ein am Freitagabend abgesetzter Tweet der Katalanen könnte einen baldigen Vollzug andeuten.

Das Training von Robert Lewandowski am Freitagvormittag könnte sein letztes im Trikot des FC Bayern gewesen sein. Ein Abschied des Polen zum FC Barcelona rückt offenbar immer näher.

Nachdem zuvor bereits durchgesickert war, dass ein neues, deutlich höheres Angebot von Barca an der Säbener Straße eingegangen ist, verdichteten sich gen Abend die Anzeichen einer Einigung.

Im Netz sorgte ein Tweet der Spanier zusätzlich für Aufsehen. Der Wortlaut: "Donnerstag: Präsentation von Ousmane Dembélé. Freitag: Präsentation von Raphinha. Wir können den Samstag kaum erwarten."

✅ Jeudi : Présentation de @dembouz 🇫🇷

✅ Vendredi : Présentation de Raphinha 🇧🇷

Vivement samedi ! pic.twitter.com/N3zhl6tsIE — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 15. Juli 2022

Viele Fans gehen davon aus, dass der FC Barcelona damit schon den Lewandowski-Wechsel angeteasert hat.

Teampräsentation des FC Bayern wohl schon ohne Lewandowski

Am Nachmittag hatte das Portal "Sportbuzzer" berichtet, dass Lewandowski nicht an der Teampräsentation der Münchner am Samstag in der Allianz Arena teilnehmen soll. Auch bei der einwöchigen USA-Reise, die der deutsche Meister am Montag startet, sei der Top-Torjäger demnach nicht dabei.

Zuletzt hieß es, dass die Münchner Vereinsführung, die bislang kategorisch auf ihrem "Basta" und der Vertragserfüllung beharrt hatte, ab einer Offerte von 50 Millionen Euro plus Boni zum Umdenken bereit wäre. Allem Anschein nach wurden die Forderungen der Bayern nun erfüllt.

Zuletzt befand sich Lewandowski wieder im Münchner Mannschaftstraining, kam zu den letzten drei Einheiten jedoch jeweils zu spät. Damit wollte er seinen Wechselwunsch wohl noch einmal unterstreichen - wohl mit Erfolg. Noch am Samstag könnte die unglaubliche Wechsel-Posse ein Ende haben.