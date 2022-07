Einigung wohl erzielt: Lewandowski verlässt den FC Bayern

Das Wechsel-Theater um Robert Lewandowski ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge beendet. Demnach haben sich der FC Bayern und der FC Barcelona auf einen Wechsel des Stürmerstars geeinigt. Zudem: Ein am Freitagabend abgesetzter Tweet der Katalanen könnte einen baldigen Vollzug andeuten.

Der FC Bayern und der FC Barcelona haben sich auf einen Transfer von Robert Lewandowski verständigt. Das berichten der "kicker", "Bild" und "The Athletic" unisono. Von Seiten der Münchner wurde noch kein Vollzug gemeldet.

Der deutsche Rekordmeister hat sich demnach mit den Katalanen auf eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro geeinigt, bis zu fünf Millionen Euro können an Bonuszahlungen hinzukommen. Zuvor war bereits durchgesickert, dass ein neues, deutlich höheres Angebot von Barca an der Säbener Straße eingegangen ist.

In Barcelona soll der polnische Nationalspieler einen Vierjahresvertrag bis 2026 erhalten. Laut "Sky" handelt es sich um einen Vertrag bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Im Netz sorgte ein Tweet der Spanier zusätzlich für Aufsehen. Der Wortlaut: "Donnerstag: Präsentation von Ousmane Dembélé. Freitag: Präsentation von Raphinha. Wir können den Samstag kaum erwarten."

✅ Jeudi : Présentation de @dembouz 🇫🇷

✅ Vendredi : Présentation de Raphinha 🇧🇷

Vivement samedi ! pic.twitter.com/N3zhl6tsIE — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 15. Juli 2022

Viele Fans gehen davon aus, dass der FC Barcelona damit schon den Lewandowski-Wechsel angeteasert hat.

Teampräsentation des FC Bayern wohl schon ohne Lewandowski

Am Nachmittag hatte das Portal "Sportbuzzer" berichtet, dass Lewandowski nicht an der Teampräsentation der Münchner am Samstag in der Allianz Arena teilnehmen soll. Auch bei der einwöchigen USA-Reise, die der deutsche Meister am Montag startet, sei der Top-Torjäger demnach nicht dabei.

Statt mit dem FC Bayern nach Washington soll es nach Erledigung aller Formalitäten schon am Sonntag mit dem FC Barcelona nach Miami gehen, berichtete die "Bild". Auch die Katalanen sind in den Vereinigten Staaten auf Tour.

Zuletzt hieß es, dass die Münchner Vereinsführung, die bislang kategorisch auf ihrem "Basta" und der Vertragserfüllung beharrt hatte, ab einer Offerte von 50 Millionen Euro zum Umdenken bereit wäre.

Zuletzt befand sich Lewandowski wieder im Münchner Mannschaftstraining, kam zu den letzten drei Einheiten jedoch jeweils zu spät. Damit wollte er seinen Wechselwunsch wohl noch einmal unterstreichen - wohl mit Erfolg.

Robert Lewandowski war 2014 von Borussia Dortmund an die Isar gewechselt, wo er in 375 Spielen 344 Tore erzielte. In seiner Zeit als Bayern-Profi wurde der Pole zweimal Weltfußballer (2020 und 2021), gewann die Champions League (2020) und knackte mit 41 Treffern in der Saison 2020/21 den "ewigen" Bundesliga-Torrekord von "Bomber" Gerd Müller.