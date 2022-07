Medien: FC Bayern scheitert mit Angebot für Laimer

Seit Wochen wird über ein Interesse berichtet, nun gehen die Münchner scheinbar in die Vollen: Der FC Bayern hat im Werben um RB Leipzigs Konrad Laimer nach Informationen von "Sky" ein erstes Angebot gemacht. Ausreichend sei die Summer aber nicht, heißt es.

Laut dem TV-Sender will der DFB-Pokalsieger aus Sachsen rund 30 Millionen Euro für den kampfstarken Mittelfeldspieler haben. Das erste offizielle Angebot der Münchner soll aber unter dieser Summe liegen.

Wie viel der deutsche Rekordmeister den Leipzigern zunächst angeboten hat, lässt "Sky" offen. Die geforderte Summe dürfte dem FC Bayern allerdings zu hoch sein.

Weitere Details wurden am Freitag nicht genannt, RB Leipzig soll sich auf eine Anfrage des Senders nicht zu der angeblichen Offerte geäußert haben. Klar sei nur, dass die Sachsen ihren Leistungsträger halten wollen.

RB Leipzig hat Laimer-Ersatz schon verpflichtet

Spekulationen über einen Wechsel nach München halten sich bereits seit mehreren Wochen. Konrad Laimer gilt als Wunschspieler von Cheftrainer Julian Nagelsmann, unter dem er bereits zwischen 2019 und 2021 spielte. In der vergangenen Spielzeit kamen neben Nagelsmann auch Innenverteidiger Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer zum FC Bayern. Mit Laimer bekäme der FC Bayern nun einen Spieler, der seine Stärken vor allem im Pressing hat.

Laimers Vertrag endet im Sommer kommenden Jahres, dann könnte er ablösefrei wechseln. Jüngsten Medienberichten zufolge hat sich der österreichische Nationalspieler längst für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden, eine Verlängerung in Leipzig lehnte er ab.

In Neuzugang und Laimer-Landsmann Xaver Schlager hätten die Leipziger schon einen geeigneten Nachfolger für den Mittelfeldmann im Kader. Der 25 Jahre alte Laimer spielt seit Juli 2017 bei RB Leipzig und kommt bisher auf 109 Bundesliga-Spiele (sieben Tore). Sein größter Erfolg mit den Sachsen war der Gewinn des DFB-Pokals im vergangenen Mai sowie der Einzug ins Halbfinale der Champions League in der Saison 2019/20. Damals scheiterte Leipzig an Paris Saint-Germain.

Am 30. Juli empfangen die Sachsen den Rekordmeister FC Bayern im Supercup in der Red Bull Arena.