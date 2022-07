BVB und Schalke 04 liefern sich Transferduell

IMAGO/MANUEL GEISSER

Antoni Kozubal steht offenbar im Fokus von BVB und Schalke 04

Revierduell auf dem Transfermarkt: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 haben scheinbar denselben Spieler ins Auge gefasst.

Der gerade einmal 17 Jahre alte Antoni Kozubal wird sowohl vom BVB als auch von S04 umworben. Das berichtet "Bild".

Der Mittelfeldspieler soll gar schon erste Gespräche mit den beiden Bundesliga-Rivalen geführt haben. Beim BVB wäre der Youngster zunächst für die U19 eingeplant. Welcher Klub bislang die besseren Karten hat, ist scheinbar noch offen.

Kozubal steht beim polnischen Erstliga-Klub Lech Posen unter Vertrag, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Der in der Jugend von Lech Posen ausgebildete Abräumer war in der vergangenen Rückrunde an Gornik Polkowice aus der zweiten polnischen Liga ausgeliehen.

Kozubal kam im Unterhaus auf 14 Einsätze, am Ende stieg seine Mannschaft jedoch als Tabellen-17. in die dritte Liga ab. Im polnischen Oberhaus kam der Rechtsfuß bislang auf zwei Kurzeinsätze. Zudem blickt er bereits auf drei Spiele im Pokal zurück.

Dortmunds Beziehungen zu Lech Posen als Trumpf?

Sollte der fünffache U18-Nationalspieler Polens wirklich zu Borussia Dortmund, würde er den Weg eines gewissen Robert Lewandowski gehen. Der zweifache FIFA-Weltfußballer kam einst im Sommer 2010 zum Revierklub und reifte dort zu einem der besten Stürmer der Welt.

Möglich, dass die Beziehungen, die durch den Lewandowski-Transfer zwischen dem BVB und Lech Posen einst entstanden, nun ein Trumpf im Werben um Kozubal sind, so "Bild". Priorität in der Kaderplanung haben in Dortmund allerdings vorerst die Verkäufe einiger Profis, heißt es. Allen voran Innenverteidiger Manuel Akanji soll den Klub zeitnah verlassen, nachdem der BVB in Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bereits zwei zentrale Abwehrspieler unter Vertrag genommen hat.

Neben Borussia Dortmund und Schalke 04 sind dem Boulevardblatt zufolge allerdings auch Klubs außerhalb der deutschen Bundesliga an Antoni Kozubal interessiert. Unter anderem soll Ajax Amsterdam ein Auge auf den talentierten Sechser geworfen haben.