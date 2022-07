Offiziell: Gnabry verlängert langfristig beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Serge Gnabry (M.) bleibt dem FC Bayern erhalten

Ein zäher Poker ist Geschichte: Im Zuge der offiziellen Teampräsentation hat der FC Bayern die Vertragsverlängerung von Serge Gnabry verkündet. Der 27-Jährige ist nun bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

"Ich freue mich, dass ich meinen Vertrag hier verlängert habe, ich freue mich auf die neue Saison", sagte er unter dem Jubel der rund 20.000 Zuschauer in der Allianz Arena. Gnabry trug ein Trikot mit der Zahl 2026 auf dem Rücken.

Vorausgegangen war ein wochenlanges Hin und Her beim Offensivspieler, dessen altes Arbeitspapier im kommenden Sommer ausgelaufen wäre. Von "fehlender Wertschätzung" war dabei immer wieder die Rede. Zuletzt kamen beide Seiten dann aber doch noch überein.

"Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans", wurde Gnabry in einer Mitteilung des deutschen Branchenführers zitiert.

Er wolle "tolle Momente wieder hier erleben – und nicht woanders. Der Hunger auf große Titel geht nicht weg", stellte der Nationalspieler klar.

Bislang hat Gnabry als Bayern-Spieler vier Deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und einen Champions-League-Titel errungen.

"Serge ist ein Gesicht des FC Bayern geworden"

"Serge Gnabry ist mit seiner spektakulären Spielweise ein Spieler, für den die Fans ins Stadion kommen. Wir sind froh, dass wir seinen Vertrag verlängert haben und freuen uns, dass er weiterhin ein wichtiger Teil unserer Mannschaft bleibt", ließ Vorstandschef Oliver Kahn verlauten. Man benötige "internationale Topspieler wie ihn, um unsere großen Ziele zu erreichen".

"Serge ist ein Gesicht des FC Bayern geworden, er ist deutscher Nationalspieler, torgefährlich - und er hat noch Potentiale, die er ausschöpfen wird", ergänzte Sportvorstand Hasan Salihamidzic und betonte, die "guten und vertrauensvollen Gespräche mit ihm und seinen Beratern" hätten gezeigt, dass sich Gnabry mit dem FC Bayern identifiziere.