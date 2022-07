Kahn kommentiert Kane-Gerüchte: "Absoluter Top-Stürmer"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kann die Lewandowski-Millionen in den Kader stecken: Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn

Nach der Einigung mit dem FC Barcelona im Tauziehen um Robert Lewandowski kann der FC Bayern nun in die finale Phase der Kaderplanung abbiegen. Mit der neuen Gewissheit und den Millionen aus Spanien im Gepäck könnte womöglich ein bald schon ein neuer Stürmer in München aufschlagen. Vorstandschef Oliver Kahn kommentierte nun einige hochkarätige Namen, die jüngst gehandelt wurden - darunter Harry Kane und Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo wird nicht der Nachfolger von Robert Lewandowski beim FC Bayern. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte dem portugiesischen Superstar, der Berichten zufolge von dessen Berater Jorge Mendes beim FC Bayern angeboten worden war, schnell eine Absage erteilt.

Oliver Kahn äußerte nun am Rande der Team-Präsentation am Samstagnachmittag im Gespräch mit "Bild" zwar einmal mehr seine Bewunderung für "CR7", blieb jedoch beim Nein zu einem Transfer: "Ich liebe Cristiano Ronaldo und jeder weiß, was das für ein fantastischer Spieler ist. Aber jeder Verein hat ja eine bestimmte Philosophie und ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Signal für den FC Bayern und die Bundesliga wäre, wenn wir ihn jetzt holen würden."

Ein solcher Wechsel passe "nicht unbedingt zu den Ideen, die wir hier beim FC Bayern verfolgen". Ronaldo hat zwar in der vergangenen Saison für Manchester United einmal mehr seine Treffsicherheit (18 Liga-Tore) unter Beweis gestellt, ist mit 37 Jahren aber wohl endgültig in die Zielgerade seiner Karriere eingelaufen.

Harry Kane zum FC Bayern? "Klar, ein absoluter Top-Stürmer"

Deutlich jünger ist Harry Kane mit seinen 28 Jahren. Auch der Angreifer von Tottenham Hotspur wurde unlängst beim FC Bayern gehandelt. "Klar, ein absoluter Top-Stürmer", so Kahn über den Engländer, der für die Spurs schon sage und schreibe 247 Tore in 385 erzielt hat.

Der Münchner Boss schob, womöglich auch mit Blick auf dessen bis 2024 gültiges Arbeitspapier, ein: "Aber das ist doch alles Zukunftsmusik." Tottenham will seinen Torjäger in diesem Sommer auf keinen Fall abgeben, hieß es zuletzt auch in englischen Medienberichten.

Für den FC Bayern heißt das: "Jetzt müssen wir erst mal schauen, den Kader für die aktuelle Saison zusammenzubekommen. Da schauen wir mal, was noch alles passiert." Durch die 45 Millionen Euro Sockelablöse aus dem Lewandowski-Transfer und dem dazu eingesparten Gehalt von jährlich rund 20 Millionen Euro haben die Münchner neuen finanziellen Spielraum. Wie investiert der deutsche Rekordmeister also sein Geld?

Kahn bestätigt: FC Bayern im Austausch zu de Ligt und Laimer

Zwei Personalien stehen beim FC Bayern ganz oben auf der Liste der Prioritäten: Innenverteidiger Matthijs de Ligt von Juventus und Mittelfeldmann Konrad Laimer von RB Leipzig. Zu beiden Spielern sei man mit den Vereinen "im Austausch", so Kahn. Zudem wird der 17 Jahre alte Mittelstürmer Mathys Tel mit dem Serienmeister in Verbindung gebracht. Aufgrund seines Alters dürfte der Franzose aber vorerst als mittelfristige Verstärkung angesehen werden.

Im Fall des niederländischen Abwehrmanns de Ligt steht bislang Berichten zufolge die Ablöseforderung der Turiner im Weg. 80 Millionen Euro werden angeblich gefordert, 60 Millionen Euro ist der FC Bayern derzeit zu zahlen bereit. Kahn hierzu: "De Ligt ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, auch von seiner Mentalität her. Jetzt muss man schauen, wie sich das Ganze weiter entwickelt."

Im Fall des Österreichers Laimer, der Cheftrainer Nagelsmann aus Leipziger Zeit bestens bekannt ist, ist der FC Bayern nach "Sky"-Angaben mit einer ersten Offerte gescheitert. Die Sachsen fordern angeblich bis zu 30 Millionen Euro für Laimer, der nur noch ein Jahr an Leipzig gebunden ist. "Wir sind auch hier im Austausch und sprechen weiter miteinander", so Oliver Kahn lediglich.