Schalker Aufstiegshelden haben keinen Bonus

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Stellen den Kader des FC Schalke 04 auf den Kopf: Rouven Schröder und Frank Kramer

Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 ordnet dem ausgerufenen Ziel Klassenerhalt alles unter, die Leistungen der verbliebenen S04-Profis aus der Aufstiegssaison sind vergessen. Das machten Trainer Frank Kramer und Sportdirektor Rouven Schröder nun unmissverständlich deutlich.

Mit seinen elf Neuzugängen allein in diesem Sommer könnte der FC Schalke 04 eine gesamte Startformation füllen. Ist angesichts der vielen neuen Gesichter in Gelsenkirchen überhaupt noch Platz für die Helden aus der Vorsaison? Ja, sagt Cheftrainer Frank Kramer, einen Bonus haben die Schalker Aufsteiger aber nicht.

"Klar, die Jungs haben Großartiges geleistet. Es gibt aber Konkurrenzkampf auf den Positionen. Den wird jeder annehmen müssen, egal ob er neu ist, nur letztes Jahr da war oder schon viele Jahre da ist", zitiert "WAZ" den neuen Mann an der Schalker Seitenlinie. Die "Eindrücke auf dem Platz" seien entscheidend. Auf die Leistungen der letzten Spielzeit hatte Kramer ohnehin keinen Einfluss, unter dem Nachfolger von Mike Büskens geht der Kampf um die Startelfplätze also wieder von vorne los.

Somit dürften nur wenige "alte" Spieler auch in der Saison 2022/23 gesetzt sein. Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde hat zwar durch die Verpflichtung von Sebastian Polter neue Konkurrenz, auf seine Torgefahr wird Frank Kramer aber wohl nicht freiwillig verzichten wollen. Fraglich aber, wie sich Marius Bülter, immerhin mit zehn Toren zweitbester Schalker in der Zweitliga-Saison, durchsetzen kann.

Schröder stellt klar: "Wenn einer besser ist, ist er eben besser"

Im Mittelfeld könnten dem Umbruch ebenfalls einige prominente Spieler zum Opfer fallen: Kapitän Danny Latza etwa, der vom jüngsten Neu-Ankömmling Alex Král verdrängt werden könnte. Oder Innenverteidiger Marcin Kaminski, der nach der Ankunft des erfahrenen Maya Yoshida in die zweite Reihe rücken könnte.

Verantwortlich für die vielen Transfers ist Sportdirektor Rouven Schröder, der die Maßnahmen am Rande des Trainingslagers in Mittersill verteidigte: "Egal ob man nun von der Bezirksliga in die Landesliga, von der Regionalliga in die 3. Liga oder von der 2. in die 1. Bundesliga aufsteigt: Es gibt neue Konkurrenz. Es geht darum, dass Schalke in der Bundesliga bleibt."

Die Devise lautet daher: "Wenn einer besser ist, ist er eben besser." Als Affront gegen die Aufstiegshelden sei dieser Satz aber nicht gemeint, wie Schröder anfügte: "Die Gruppe, die aufgestiegen ist, hat ein hohes Level, sie ist der Maßstab."