Grätscht der FC Bayern dem BVB bei DFB-Star dazwischen?

IMAGO/Laci Perenyi

David Raum (l.) soll beim BVB und FC Bayern auf dem Zettel stehen

Schon seit Wochen wird der Vizemeister Borussia Dortmund mit dem deutschen Nationalspieler David Raum in Verbindung gebracht. Der BVB soll konkretes Interesse an dem Linksverteidiger der TSG 1899 Hoffenheim haben, konnte einen Transfer bisher aber wohl aus finanziellen Gründen noch nicht realisieren. Laut jüngster Medienberichte könnte nun ausgerechnet der FC Bayern den Dortmundern dazwischen grätschen.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtete am Sonntag von einem konkreten Interesse des deutschen Serienmeisters am 24-Jährigen, der auf der Linksverteidiger-Position in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt hat.

Die Münchner sind auf dieser Position zwar mit Alphonso Davies herausragend besetzt, allerdings fehlt die richtige Alternative auf höchstem Niveau. Omar Richards verließ den FC Bayern zuletzt in Richtung England, Lucas Hernández wird von Cheftrainer Julian Nagelsmann weiterhin als Innenverteidiger eingeplant.

Da liegt das Interesse des Rekordmeisters am Hoffenheimer durchaus nahe, über das am Sonntag auch der "kicker" berichtete.

Laut dem Fachmagazin sind die Kraichgauer bei der Personalie David Raum weiter durchaus gesprächsbereit, erhoffen sie sich doch eine rekordverdächtige Ablösesumme von bis zu 40 Millionen Euro für den Linksfuß, der erst im Sommer 2021 ablösefrei von der SpVgg Greuther Fürth nach Hoffenheim gewechselt war.

BVB und FC Bayern müssen wohl erst Platz und neues Kapital schaffen

"Ich habe noch keine Angebotseingänge dokumentiert, aber das Interesse des Marktes, das weit über die Gerüchteküche hinausgeht, ist in einem Bereich, wie es bei nicht vielen unserer Spielern war", zitierte der "kicker" TSG-Sportdirektor Alexander Rosen entsprechend.

Sowohl die Bayern als auch der BVB müssten wohl zunächst neuen Platz im Kader schaffen, um sich einen weiteren derart kostspieligen Transfer im aktuellen Wechselfenster leisten zu können.

Bei den Schwarz-Gelben steht vor allem Nico Schulz, der auf der gleichen Position beheimatet ist wie David Raum, auf einer vermeintlichen Streichliste. Bisher haben die Dortmund noch keinen potenziellen Abnehmer für den vermeintlich teuersten Bankdrücker im Kader finden können.