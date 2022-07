Özcan verrät: So reagierte Baumgart auf den BVB-Wechsel

IMAGO/Ralf Treese

Salih Özcan (M.) will mit dem BVB in den nächsten Jahren Erfolge feiern

Salih Özcan ist einer der gleich sieben externen Neuverpflichtungen von Vizemeister Borussia Dortmund in der laufenden Transferperiode. Der Mittelfeldmann kam vom Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln, wo er im letzten Jahr erfolgreiche unter Cheftrainer Steffen Baumgart spielte. Özcan verriet jüngst, wie der emotionsgeladene Effzeh-Coach auf die Nachricht seines Abschieds reagierte.

"Steffen Baumgart ist einer, mit dem man offen und ehrlich reden sollte, statt etwas zu verheimlichen. Wenn man das macht, akzeptiert er auch einiges. Man kann mit ihm über alles reden, auch über private Probleme", so der gebürtige Kölner, der seit der Jugend für den Traditionsverein kickte, in einem "Sky"-Interview.

Das Gespräch, in dem Özcan seinem Kölner Übungsleiter seinen Entschluss mitteilte, die Domstädter zu verlassen, sei daher bei Baumgart zwar auf Bedauern, aber auch auf Verständnis gestoßen: "Er hat meine Entscheidung positiv aufgenommen. Er hat gesagt, dass es natürlich wehtut, aber dass es mein nächster Schritt ist und er glaubt auch der richtige. Es war nicht so, dass er sauer war. Er hat sich wirklich gefreut für mich", so der Mittelfeldspieler, der sich mit dem BVB derzeit im Sommer-Trainingslager in Bag Ragaz in der Schweiz befindet.

Özcan weiß: BVB hat Großes vor

Der fünfmalige türkische Nationalspieler, der in Dortmund für vier Jahre unterschrieben hat, will bei den Westfalen schnell in die Rolle eines emotionalen Anführers auf dem Trainings- und Spielfeld wachsen. Die Frage, ob er sich selbst als Mentalitätsspieler ansehe, wie er in Dortmund immer wieder in der jüngeren Vergangenheit vermisst wurde, meinte Özcan in dem Gespräch mit dem TV-Sender: "Auf jeden Fall!"

Die Transfergespräche mit dem BVB, der schon immer sein "Top-Favorit Nummer eins" im Falle eines Köln-Wechsels gewesen sei, verliefen von Beginn an in diesem Frühsommer positiv. Neben dem Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl und dem damaligen Cheftrainer Marco Rose hätte auch Edin Terzic in seiner vorherigen Funktion als Technischer Direktor an den Gesprächen teilgenommen. Terzic hat die Borussia bekanntlich in diesem Sommer wieder als Chefcoach übernommen.

"Sie haben mir gezeigt, dass sie mich gerne haben wollen und dass sie Großes vorhaben. Das hat mich einfach gereizt", machte Özcan deutlich. In seiner bisherigen Profi-Karriere hat der Deutsch-Türke 95 Bundesliga-Spiele bestritten, in denen ihm zwei Treffer gelangen.