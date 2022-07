Salihamidzic wegen de Ligt erneut in Turin?

unknown

Matthijs de Ligt wird seit Wochen beim FC Bayern gehandelt

Nach der Übereinkunft mit dem FC Barcelona über den spektakulären Transfer von Robert Lewandowski fokussieren sich die Bemühungen des FC Bayern nun auf die Personalie Matthijs de Ligt. Der Starverteidiger von Juventus Turin bleibt das gegenwärtige Transferziel Nummer eins der Münchner Klubbosse. Zum neuen Wochenstart soll der nächste, vielleicht entscheidende Vorstoß beim italienischen Rekordmeister gewagt werden.

Am kommenden Montag könnte Sportvorstand Hasan Salihamidzic erneut zu Gesprächen mit der Juve-Klubführung in Piemont eintreffen. Der italienische Transferexperte Giovanni Albanese von der renommierten "Gazzetta dello Sport" hatte am Sonntag vermeldet, dass die Bayern dann die nächste Offerte für de Ligt einreichen würden.

Dem Bericht zufolge ist Juventus weiter gesprächsbereit, will seinen Top-Verteidiger aber auf keinen Fall unter Niveau ziehen lassen. Jüngsten Spekulationen zufolge erhoffen sich die Bianconeri mindestens 80 Millionen Euro an fester Ablösesumme für den niederländischen Nationalspieler, der vor drei Jahren nach Turin gewechselt war.

Ein kolportiertes Angebot von 60 Millionen Euro fixer Ablöse plus zehn Millionen Euro Bonuszahlungen soll Juve jüngst noch umgehend abgelehnt haben.

FC Bayern mit de Ligt angeblich über Fünfjahresvertrag einig

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll demnach auf die Teilnahm an der US-Reise der Münchner verzichten, um vor Ort in München beziehungsweise in Turin weiter am nächsten Mega-Transfer in diesem Sommer zu basteln.

Zuletzt hatte auch Vorstandsboss Oliver Kahn öffentlich bestätigt, dass sich der deutsche Rekordmeister intensiv mit de Ligt beschäftigt und einen Transfer in diesem Sommer anstrebe: "Wir haben uns unterhalten. Der Spieler möchte zum FC Bayern kommen."

Zwischen dem FC Bayern und der Spielerseite soll schon seit einiger Zeit grundsätzliche Einigung herrschen, wie die Rahmenbedingungen im Falle eines Wechsels in die Bundesliga aussehen könnten. Der deutsche Branchenkrösus soll dem Abwehrmann demnach einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von circa 18 Millionen Euro angeboten haben.

Eine Einigung zwischen den Münchnern und Juventus Turin sei hingegen noch ein ganzes Stück weit entfernt.