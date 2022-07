Enthüllt! Füllkrug verzichtet für Werder auf Millionen

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Niclas Füllkrug bleibt langfristig bei Werder Bremen

Am Sonntagvormittag gab Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen zufrieden die Vertragsverlängerung mit seinem zuletzt besten Torschützen bekannt. Niclas Füllkrug bleibt dem Aufsteiger weiterhin erhalten und soll eines der wichtigsten Aushängeschilder des Klubs bleiben. Jetzt wurden spannende Details zum neuen Arbeitspapier der Stürmers enthüllt.

Wie die "Bild" vermeldete, soll es sich bei dem neuen Arbeitspapier des 29-Jährigen um eine langfristige Vertragsverlängerung handeln. Bis 2026 habe Füllkrug demnach beim SV Werder unterzeichnet.

Über die genaue Dauer des neuen Kontrakts hatte der Traditionsvererin bis dato keine Angaben gemacht.

Noch bemerkenswerter als die vierjährige Laufzeit des neuen Werder-Vertrags soll aber das angepasste Gehalt des Torjägers sein, der in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 19 Treffer in 33 Einsätzen für Werder erzielte und somit zu einem der umjubelten Aufstiegshelden wurde.

Laut der Zeitung soll Füllkrug nämlich einem Jahressalär von etwas unter zwei Millionen Euro zugestimmt haben. Bisher hatte der Mittelstürmer 2,5 Millionen Euro in der Hansestadt verdient.

Werder-Rückkehr vor drei Jahren

Dass Füllkrug einer vermeintlichen Gehaltseinbuße von mehr als 20 Prozent zustimmte, obwohl er sich zuletzt sportlich so wertvoll wie noch nie im Werder-Trikot präsentierte, wird schon jetzt im Umkreis der Bremer als Besonderheit angesehen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich am Sonntag auch Cheftrainer Ole Werner über die Verlängerung seines Führungsspielers: "Niclas ist ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Er gehört zu den erfahrenen Spielern in unserem jungen Team und soll die Gruppe mit anführen", würde Werner auf der Vereinshomepage der Bremer zitiert.

Füllkrug war nach zwischenzeitlichen Stationen bei der SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Nürnberg und Hannover 96 vor drei Jahren zum SV Werder Bremen zurückgekehrt, für den er einst vor über zehn Jahren in der Bundesliga als Profi debütiert hatte.