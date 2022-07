Lewandowski erklärt Bayern-Abschied: "Einmalige Chance!"

IMAGO/Revierfoto

Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern nach acht Jahren

Nach einem monatelangen Tauziehen um die Zukunft von Weltfußballer Robert Lewandowski steht seit Samstag die Entscheidung fest: Der polnische Superstar wird den FC Bayern nach acht gemeinsamen Jahren verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. In einem Zeitungsinterview klärt der zweitbeste Torschütze der Münchner Vereinsgeschichte nun noch einmal über seine Wechselabsichten und den zähen Transferpoker der letzten Zeit auf.

Der bald 34-Jährige bezeichnete die Gelegenheit, in diesem Sommer zum spanischen Top-Klub nach Barcelona zu wechseln, im Gespräch mit der "Bild" als "eine einmalige Chance".

Der zweifache Weltfußballer erklärte: "Ich wollte noch in einer anderen Liga als der Bundesliga spielen, diese Entscheidung stand für mich schon lange fest. Aber ich muss betonen: Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ich wollte noch einmal woanders leben, mit meiner Familie etwas Neues entdecken. [...] Wenn nicht jetzt, dann wäre das wohl nie mehr gegangen."

Lewandowski, der in seiner Zeit in München achtmal Deutscher Meister wurde und 2020 den Champions-League-Titel mit dem FC Bayern holte, verdeutlichte, dass er "nun glücklich" sei, dass sich seine sportliche Zukunft entschieden habe und es für ihn fortan in der spanischen La Liga weitergeht: "Ich freue mich, dass ich schnell wieder bei Barcelona auf den Platz kann. Das ist für mich der nächste Schritt in meiner Karriere."

Der FC Barcelona zahlt den Bayern dem Vernehmen nach eine fixe Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro für den siebenfachen Bundesliga-Torschützenkönig (davon sechsmal mit dem FC Bayern), der noch ein Jahr Restvertragslaufzeit in München gehabt hätte. Weitere fünf Millionen Euro könnten noch an Bonuszahlungen hinzukommen.

Lewandowski denkt noch nicht ans Aufhören

Ein wichtiger Grund, der für Lewandowski den Ausschlag gegeben hatte, seine herausragende Profi-Karriere bei den Katalanen fortsetzen zu wollen, sei die langfristige Perspektive gewesen, die ihm die Barca-Bosse aufgezeigt hätten. Mindestens vier Jahre lang wolle er fortan für die Blaugrana auflaufen.

Dann muss immer noch nicht Schluss sein, betonte Lewandowski: "Ich weiß, dass ich bald 34 bin. Aber ich fühle mich körperlich und mental sehr stark. Barcelona hat das genauso gesehen. Ich weiß noch nicht, wie es dann weitergeht, aber selbst 2026 muss nicht Schluss sein. Ich will noch viele Jahre auf Top-Niveau spielen."

Derzeit hält sich der polnische Nationalspieler mit seiner Familie auf Mallorca auf. Sobald alle vertraglichen Details mit dem FC Barcelona endgültig unter Dach und Fach gebracht sind, will er zu seiner neuen Mannschaft nach Miami reisen, wo sich Barca aktuell auf US-Tour befindet.

Lewandowski führte weiter aus, dass er im Anschluss daran noch ein letztes Mal nach München reisen wird, um sich von seinen ehemaligen Teamkollegen sowie den Mitarbeitern des FC Bayern zu verabschieden: "Es war keine Zeit für einen richtigen Abschied. Alles musste sehr schnell und spontan gehen. [...] Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben, das werde ich nie vergessen."

Lewandowski spricht über den öffentlichen Streit mit dem FC Bayern

Was viele Anhänger des FC Bayern wohl ebenfalls nicht vergessen werden, ist die öffentliche Schlammschlacht, die sich der Superstar und sein Berater Pini Zahavi in den letzten Wochen mit dem deutschen Rekordmeister geliefert hatte.

Hierzu meinte Lewandowski in der "Bild", dass er die Verantwortung dafür bei beiden Parteien sieht: "Beide Seiten haben Dinge gemacht, die unnötig waren. Aber vielleicht mussten eben gewisse Dinge passieren, damit der Wechsel am Ende möglich war. Ich denke, dass nun beide Seiten zufrieden sind. Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona. Es war ein langer, schwieriger Weg, aber ich denke, dass sich am Ende alle noch in die Augen blicken können."

Ohnehin erhoffe sich der beste Bayern-Torschütze der letzten Jahrzehnte, dass seine achtjährige Erfolgsgeschichte beim deutschen Rekordmeister durch die Wechselposse der vergangenen Wochen nicht nachhaltig getrübt sein wird.

"Es waren acht wunderbare Jahre hier. Von daher hoffe ich, dass wir mit etwas Abstand das, was die vergangenen Wochen passiert ist, vergessen können. Es waren unnötige Dinge dabei, von beiden Seiten. Das Wichtigste ist, was wir gemeinsam erreicht haben: die Titel, die Siege. [...] Noch einmal: Ich will speziell die letzte Woche vergessen. Deswegen soll kein Schatten über meiner Zeit beim FC Bayern liegen."