Noch vor Saisonstart: Farke bewertet erste Gladbach-Wochen

IMAGO

Daniel Farke ist seit diesem Sommer Cheftrainer in Gladbach

Daniel Farke will den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur bringen. Der neue Cheftrainer am Niederrhein hat jüngst ein erstes Resümee seiner neuen Vereinsstation gezogen und einen Ausblick auf den Saisonstart im August gewagt.

Im Gespräch mit dem "kicker" stellte der 45-Jährige klar, dass er die erste Zeit auf seinem neuem Posten als Gladbach-Coach sehr positiv bewertet: "Die ersten Wochen bestärken mich in dem Gefühl, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren wird. Das betrifft nicht nur die Mannschaft selbst. Ich fühle mich im ganzen Klub willkommen und sehr gut aufgehoben", so Farke gegenüber dem Fachmagazin.

Er finde sich laut eigener Aussage "zu 100 Prozent" in der Philosophie des Traditionsvereins wieder, der "für gewisse Wrte und eine bestimmte Vorstellung von Fußball stehe".

Am Sonntag hatte Farke mit seiner Mannschaft den Cup der Traditionen gegen den Drittligisten MSV Duisburg (1:0) und den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao (0:0) gewonnen, wo jeweils 45 Minuten lang gespielt wurde. Das "kicker"-Interview wurde bereits davor geführt.

Farke verdeutlichte, dass er in Gladbach sehr gute Voraussetzungen vorgefunden habe und nun auf den Bundesliga-Auftakt am 6. August gegen 1899 Hoffenheim hinarbeite: "In der Theorie passen beide Seiten sicherlich hervorragend zusammen. Jetzt müssen wir das auf dem Platz auch unter Beweis stellen."

Farke verzichtet auf festes Saisonziel mit Gladbach

Ähnlich wie zuvor auch Sportdirektor Roland Virkus wollte sich aber auch der Übungsleiter, der zum ersten Mal eine Mannschaft in der Bundesliga trainiert, nicht zu der Formulierung eines Saisonziels hinreißen lassen.

"Es ist nicht angebracht, nach zwei Spielzeiten mit den Rängen acht und zehn irgendwelche Tabellenplätze rauszuposaunen und euphorisch zu verkünden, dass wir in Zukunft die Liga in Grund und Boden spielen. Es geht jetzt darum, sich erst einmal auf inhaltliche Sachen zu konzentrieren", so Farke, der seine erfolgreichste Zeit als Cheftrainer bisher bei Norwich City in England hatte. Die Canaries hatte er gleich zweimal (2019 und 2021) in die Premier League geführt.

Der Gladbach-Coach wolle den Fokus hingegen auf leidenschaftlichen Fußball legen, der von den Zuschauern im Borussia Park zuletzt häufig vermisst wurde: "Ich glaube, niemand erwartet von uns 102 Punkte und die Meisterschaft. Aber was die Fans erwarten, ist ein Fußball, für den Borussia Mönchengladbach traditionell steht. Fußball mit Kreativität, mit Ballbesitz, mit Leidenschaft und mit der Bereitschaft, dieses Trikot mit der Raute zu verteidigen."