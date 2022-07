Lewandowski gibt erste Vorstellung als Barca-Profi

IMAGO/Laci Perenyi

Robert Lewandowski hat den FC Bayern verlassen und ist zum FC Barcelona gewechselt

Nach acht Jahren beim FC Bayern hat für Robert Lewandowski in der Nacht zu Montag endgültig ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Der Weltfußballer flog nach Miami und stieß dort zur Mannschaft des FC Barcelona. Seine neuen Mitspieler begrüßte er mit einem Handschlag, für seinen neuen Trainer hatte er überaus lobende Worte über.

In einer Reihe von Tweets befriedigte der FC Barcelona in der Nacht zu Montag das Bedürfnis seiner Fans, Robert Lewandowski endlich in den eigenen Vereinsfarben zu sehen. Die Katalanen posteten zunächst eine Portraitaufnahme, anschließend den Moment, in dem der Pole seine neuen Mannschaftskollegen erstmals begrüßte.

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18. Juli 2022

"Ich bin endlich hier und sehr glücklich. Die letzten Tage waren sehr lang, aber am Ende ist der Deal abgehakt und ich kann mich auf ein neues Kapitel und eine neue Herausforderung in meinem Leben fokussieren", sagte der Pole in einem Interview, das Barca ebenfalls auf seinem Twitter-Kanal veröffentlichte.

Lewandowski: Deswegen habe ich mich für Barca entschieden

Mit seinem neuen Team wolle er nicht einfach nur Spiele gewinnen, sondern auch Titel holen, versicherte der Superstar, der über die Beweggründe seines Wechsels sagte: "Ich wollte immer in La Liga für einen großen Klub spielen. Das ist mein nächster Schritt. Barca ist zurück in der Spur und deswegen bin ich hier: Um Barcelona dabei zu helfen, an die Spitze zurückzukehren und so viele Titel wie möglich zu gewinnen."

Mitentscheidend für seinen Wechsel war Barca-Coach Xavi, der mit Lewandowski im Vorfeld einige Gespräche führte und ihn zu überzeugen wusste.

"Ich wusste von Beginn an, dass seine Ideen in die richtige Richtung gehen. Es sind Ideen, die es mir leicht gemacht haben, mich für Barcelona zu entscheiden", lobte Lewandowski seinen neuen Trainer.

"Ich will spielen, ich will gewinnen. Und ich glaube, dass das mit Xavi möglich ist. Er weiß genau, wie er Barcelona coachen muss. Er hat eine aufregende Zukunft als Trainer und ich will ein Teil davon sein", ergänzte der Weltfußballer, der in den letzten acht Jahren mit dem FC Bayern unzählige Titel abräumte.

An der Mannschaft der Katalanen, die in diesem Sommer einige neue Spieler verpflichteten, hat Lewandowski keinerlei Zweifel.

"Wir haben so viele gute Spieler mit wahnsinniger Qualität. Mit diesem Team können wir in dieser Saison viel erreichen. Und ich bin mir sicher, dass es auch so kommen wird", sagte der Ex-Münchner.