Medien: FC Schalke 04 erhält Millionen-Angebot für Harit

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Amine Harit soll den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen

Wegen seiner überzogenen Gehaltsbezüge soll Amine Harit den FC Schalke in diesem Sommer verlassen. Das bestehende Interesse am Mittelfeldspieler scheint sich aktuell zu konkretisieren.

Einem jüngsten Bericht des "Sky"-Journalisten Dirk große Schlarmann zufolge sei in Gelsenkirchen zuletzt ein konkretes Angebot für den Marokkaner eingegangen. Demnach habe der türkische Erstligist Galatasaray eine Offerte über fünf Millionen Euro für den 25-Jährigen abgegeben.

Der Vorschlag sei bei der Vereinsführung der Königsblauen allerdings auf taube Ohren gestoßen. Schalke erhoffe sich noch immer, mehr Geld für den einstigen Starspieler einzustreichen.

Zudem habe Gala lediglich angeboten, den Betrag in Raten abzuzahlen, während S04 die Summe am liebsten sofort hätte. 2017 hatte Schalke selbst rund sieben Millionen Euro für Harit an den FC Nantes überwiesen.

Auch das Portal "fussballtransfers.com" hatte unlängst berichtet, der Nationalspieler sei bei Galatasaray im Gespräch. Zudem hieß es, dass sich der FC Porto und der türkische Klub Trabzonspor ebenfalls im Rennen um die Unterschrift des Offensivspieler befänden.

Harit beim FC Schalke 04 freigestellt

Schalke will Harit in diesem Sommer abgeben, um dessen üppiges Gehalt von rund drei Millionen Euro pro Jahr einzusparen. Schon in der vergangenen Saison war der Zehner aus diesem Grund nicht Teil des Kaders. Während der erfolgreichen Saison in der 2. Bundesliga weilte er auf Leihbasis bei Olympique Marseille.

Zuletzt war Harit sogar vom Training beim FC Schalke 04 freigestellt, um sich einen neuen Klub zu suchen. Das hatte die "WAZ" zum Trainingsauftakt der Knappen Anfang Juli berichtet. Am Donnerstag hieß es bei "Sky" erneut, der Zentrumsspieler fehle, weil er sich in Gesprächen mit einem anderen Klub befinde.

Einen Tag später stieg er wieder ins Training ein und kam am Sonntag im Testspiel gegen den FC Augsburg (1:1) sogar für eine Halbzeit zum Einsatz. Prompt leitete er dort den Ausgleich durch Sebastian Polter ein.