Frankfurt-Präsident Fischer wird wegen Kostic deutlich

IMAGO/Jürgen Kessler

Filip Kostic lässt Eintracht Frankfurt zappeln

Filip Kostic hält Eintracht Frankfurt bezüglich seiner sportlichen Zukunft weiter hin. Der Linksaußen wird seit Wochen mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. SGE-Präsident Peter Fischer hofft auf eine schnelle Entscheidung zugunsten des Europa-League-Siegers.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass Filip Kostic Eintracht Frankfurt treu bleiben wird. Seine finale Entscheidung hat der 29-Jährige aber noch immer nicht bekannt gegeben.

Der Serbe wird wie schon im vergangenen Sommer mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht - Juventus Turin gilt als heißester Kandidat. Die Alte Dame hat sich allerdings kürzlich die Dienste von Ángel Di María gesichert. Auch aus diesem Grund empfiehlt Eintracht Frankfurts Klubpräsident Peter Fischer Kostic einen Verbleib in Hessen.

"Was er bei Juve will, wenn Di Maria auf seiner Seite spielt, er auf der Tribüne zuguckt, weiß ich nicht", wurde der 66-Jährige im Gespräch mit "Sport1" deutlich. Fischer habe aber "die Hoffnung und ein festes Gefühl, dass Filip bei uns bleibt".

Fischer betont "tolles Angebot" von Eintracht Frankfurt

Laut dem redseligen Vereinsfunktionär soll der linke Flügelspieler die Offerte von Eintracht Frankfurt einfach annehmen. "Da ist alles gesagt. Tolles Angebot für ihn, der höchste Respekt. Der kann in Frankfurt in jede Kneipe gehen, ohne dass er bezahlen muss. Er wird hier geliebt – in der Kurve, auf der Haupttribüne, bei unseren Partnern", meinte Fischer.

"Sport1" hatte unlängst berichtet, dass sich Kostic eine Vertragsverlängerung bis 2026 vorstellen kann. Das aktuelle Arbeitspapier ist bis 2023 datiert.

"Durch uns ist er der beste Spieler der Euro-League-Saison geworden. Überall, wo er ist, wird Filip geehrt und verehrt. Mehr geht gar nicht", versuchte Fischer dem Linksaußen einen Verbleib in der Main-Metropole schmackhaft zu machen.