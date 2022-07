Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Goretzka fehlt monatelang

IMAGO

Leon Goretzka fehlt dem FC Bayern länger

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Mittelfeldspieler Leon Goretzka verpasst den Saisonstart der Bundesliga. Das bestätigte der Rekordmeister am Montagnachmittag.

Beim Nationalspieler sei "durch die medizinische Abteilung des FC Bayern eine Auffälligkeit im linken Knie festgestellt" und "bereits am heutigen Montag athroskopisch beseitigt" worden.

Der Eingriff sei "planmäßig und erfolgreich" verlaufen. Laut "Sky" droht Goretzka nun eine Pause von sechs bis acht Wochen.

Der 27-Jährige war bereits von Dezember 2021 bis März 2022 wegen einer Knieverletzung ausgefallen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann war am Montag ohne Goretzka in Richtung USA aufgebrochen.

Auf seiner Position hat sich der deutsche Rekordmeister mit Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) verstärkt. Überdies soll Konrad Laimer von Ligarivale RB Leipzig kommen.

Matthijs de Ligt reist wohl in die USA nach

Anders gestaltet sich die Situation bei Matthijs de Ligt. Der 22-Jährige, der unmittelbar vor einem Wechsel von Juventus Turin zum FC Bayern steht, wird am Dienstagabend im Teamhotel des Bundesligisten erwartet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1:30 Uhr) absolviert der FC Bayern sein erstes Testspiel gegen D.C. United. Drei Tage später kommt es für die Münchner zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Pep Guardiola, der mit Manchester City in Green Bay wartet.

FC Bayern nach zwei Jahren Pause zurück in den USA

Es ist bereits das fünfte Mal, dass der FC Bayern im Sommer in die USA reist. In den vergangenen beiden Jahren waren die Münchner aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland geblieben.

Mit dem Trip nach Übersee beginnt für den FC Bayern die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Am 30. Juli steht für die Münchner mit dem Supercup bei Pokalsieger RB Leipzig das erste Pflichtspiel in der neuen Saison an. Die Bundesliga-Spielzeit eröffnet der deutsche Meister am 5. August bei Eintracht Frankfurt.