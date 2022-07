Matthäus erwartet "System von Manchester City" bei Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Lothar Matthäus hat den FC Bayern gelobt

Beim FC Bayern geht es dieser Tage hoch her: Nach monatelangem Ringen hat der Rekordmeister seinen Top-Stürmer Robert Lewandowski an den FC Barcelona verkauft, im Gegenzug wird der niederländische Abwehr-Star Matthijs de Ligt wohl in Kürze nach München wechseln. Für die jüngste Transferpolitik des Rekordmeisters hat Lothar Matthäus nur lobende Worte übrig.

"Die Aktivitäten der beiden Bayern-Bosse auf dem Transfermarkt sind wirklich fantastisch - das kann man nicht anders sagen", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und ergänzte: "Meinen Glückwunsch und höchsten Respekt für diese Einkäufe."

Bisher haben die Münchner Sadio Mané, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui verpflichtet. Am Dienstag soll der Transfer von Matthijs de Ligt offiziell verkündet werden.

"Nach Sadio Mané die nächste großartige und spektakuläre Verpflichtung von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn", hob Rekordnationalspieler Matthäus hervor.

Der FC Bayern habe in den letzten Jahren weit über 200 Millionen Euro in Verteidiger investiert. Auf dem Papier sei jetzt eine Menge Qualität im Kader, erklärte der Weltmeister von 1990: "Jetzt liegt es an Nagelsmann, das perfekte System für diese Mannschaft zu finden und daraus ein echtes Team zu formen."

Matthäus erwartet "System von Manchester City" beim FC Bayern

Zugleich gestand Matthäus, dass er den nach Barcelona abgewanderten Lewandowski vermissen werde.

"Somit verlässt einer der größten Spieler der Bundesliga-Geschichte unsere Bühne. Schade, dass wir nach Erling Haaland nun auch den Top-Stürmer des FC Bayern München nicht mehr in unseren Stadien genießen können", so der frühere Weltfußballer. Er habe es "geliebt, ihn im Bayern-Trikot zu sehen".

Nun sei er "gespannt, wie Julian Nagelsmann in der neuen Saison spielen lassen wird, sollte nach Lewandowskis Abgang keine echte Nummer neun verpflichtet werden", verriet Matthäus.

Seine Vermutung: "Ich denke, es wird dem System von Manchester City der letzten Jahre sehr ähneln. Mit drei offensiven Spielern in der vordersten Reihe ohne traditionellen Mittelstürmer. Sehr variabel, unglaublich schwer auszurechnen und mit der Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern, wenn es darum geht, Tore zu schießen."