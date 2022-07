LIVE im Stream: Valencias Doppelschlag schockt den BVB

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Der BVB testet am Montagabend gegen den FC Valencia

Mit großen Ambitionen geht der BVB die Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 an. Am Montagabend kann Trainer Edin Terzic neue Erkenntnisse über den Leistungsstand seines Teams erlangen, wenn die Borussia in der Cashpoint-Arena in Altach auf den spanischen Traditionsverein FC Valencia trifft.

Ab 19:00 Uhr rollt der Ball, das Spiel kann unten im YouTube-Livestream verfolgt werden!

BVB-Aufstellung:

Kobel – Meunier (46. Passlack), Schlotterbeck (46. Süle), Hummels, Guerreiro (46. Aning) – Dahoud, Bellingham (46. Brandt) – Hazard (46. Wolf), Reus, Adeyemi (46. Bynoe-Gittens) – Moukoko

(Ersatzbank: Meyer – Morey, Kamara, Coulibaly)

Tore: 0:1 Guedes (40.), 1:1 Reus (51., Foulelfmeter), 1:2 Andre (58.), 1:3 Guedes (62.)



Wie der BVB kurz vor dem Anpfiff verkündete, musste Neuzugang Sébastien Haller am Abend aussetzen. Beim Ivorer seien nach dem Training Krankheitssymptome aufgetreten.

Kehl baut den BVB um

Generell ist Sebastian Kehl gleich in seinen ersten Tagen als neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund mächtig gefordert. Schließlich muss der Nachfolger von Michael Zorc den größten Kaderumbau seit Jahren koordinieren.

Wie auch viele Profis und Beobachter verspürt auch Kehl eine Aufbruchstimmung: "Ich habe das Gefühl, dass hier eine richtig gute Energie ist. Das macht mich sehr, sehr hoffnungsfroh. Ich bin guter Dinge, dass es gut zusammenwächst."

Auch nach bisher hoher Fluktuation mit sechs Neuzugängen und neun Abgängen sowie dem Aufbau eines neuen Trainerteams um Chefcoach Edin Terzic bleibt für den 42-Jährigen noch reichlich zu tun.

Für seine Arbeit als Einkäufer bekam er bereits viel Lob. Spieler wie Sébastien Haller und Karim Adeyemi für die Offensive, die Nationalverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck für die Abwehr und Salih Özcan als Abräumer für das Mittelfeld könnten helfen, den zuletzt großen Abstand zum Serienmeister FC Bayern München zu verringern.

"Das sind Top-Leute mit großer Qualität", schwärmte BVB-Kapitän Marco Reus.