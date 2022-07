Nach England! Nächster Bayern-Abgang steht wohl bevor

IMAGO/Heike Feiner/Eibner-Pressefoto

Chris Richards (r.) steht beim FC Bayern vor dem Abschied

Der FC Bayern ist auf dem Transfermarkt weiterhin sehr umtriebig unterwegs. Nachdem in den letzten Stunden die Wasserstandsmeldungen zum Transfer von Juve-Star Matthijs de Ligt bei den Münchnern dominierten, steht der Rekordmeister nun unmittelbar vor dem Verkauf eines anderen Defensivmanns.

Nach Informationen von "Sky" steht ein Verkauf des Innenverteidigers Chris Richards bevor. Laut dem Medienbericht allerdings nicht zur TSG 1899 Hoffenheim, wohin Richards zuletzt bereits zweimal verliehen war. Der US-Amerikaner soll sich vielmehr mit dem englischen Erstligisten Crystal Palace auf einen Wechsel verständigt haben.

Spieler und Klub sind sich dem Vernehmen nach mündlich bereits einig. Nun soll der Londoner Klub aus der Premier League den Bayern ein Transferangebot unterbreiten, um den Wechsel zu finalisieren.

Richards hatte sich in der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde einen Stammplatz in der Hoffenheimer Innenverteidigung erkämpft. Insgesamt lief er 2021/2022 in 21 Pflichtspielen für die Kraichgauer auf, die ihn bereits zum zweiten Mal ausgeliehen hatten.

Richards-Transfer vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim wohl vom Tisch

Aus einem festen Transfer des 22-Jährigen, der 2018 zum FC Bayern nach Deutschland gewechselt war, wird es nun aber offensichtlich nichts. Zumindest nicht innerhalb der Bundesliga.

Jüngst hatte es verschiedene Medienberichte gegeben, die von einem Tauschmodell mit Chris Richards und dem Hoffenheimer Nationalspieler David Raum ausgegangen waren.

Statt dem ligainternen Wechsel soll es den Verteidiger fortan auf die Insel zu Crystal Palace ziehen, das in der abgelaufenen Spielzeit Tabellenzwölfter in der Premier League wurde.

Über eine mögliche Ablösezahlung der Eagles an die Münchner ist derweil noch nichts bekannt. Der US-Boy besitzt beim deutschen Serienmeister noch einen langfristigen Vertrag bis 2025.