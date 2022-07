Schalke-Trainer stellt weitere Harit-Einsätze in Aussicht

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Amine Harit beim letzten Schalker Test gegen den FC Augsburg

Die sportlichen Qualitäten von Amine Harit sind beim FC Schalke 04 unbestritten. Erst jüngst beim letzten Testspiel des Bundesliga-Rückkehrers in Mittersill gegen den FC Augsburg (1:1) überzeugte der Kreativspieler, leitete den Ausgleich von Sebastian Polter mustergültig ein. Dennoch soll Harit unbedingt gehen, ist er doch schlichtweg viel zu teuer für das neue Schalke. Bis es so weit ist, könnte er für Königsblau aber sogar noch Pflichtspiele absolvieren, wie Cheftrainer Frank Kramer betonte.

Zuletzt wurde bekannt, dass es für den marokkanischen Nationalspieler durchaus interessierte Klubs in Fußball-Europa gibt. Olympique Marseille, wo Harit zuletzt auf Leihbasis bereits ein Jahr verbrachte, hat ihn ebenso auf dem Zettel wie Meister Trabzonspor aus der Türkei.

Da bisher allerdings keine zufriedenstellende Offerte aus Sicht der Gelsenkirchener für den 25-Jährigen dabei war, könnte Harit auch weiterhin beim FC Schalke trainieren, und womöglich doch noch einmal in Pflichtspielen auflaufen.

Kramer über Harit-Einsatz: "Warum denn nicht?"

Das zumindest stellte der neue Coach Frank Kramer, der sich in den letzten Wochen immer wieder begeistert über die fußballerischen Fähigkeiten Harits geäußert hatte, in Aussicht: "Darüber habe ich mit Rouven [Schröder, Sportdirektor auf Schalke, Anm. d. Red.] bisher nicht gesprochen. Aber warum denn nicht? Jeder bei uns kennt die Situation – aber bis der Fall eintritt und er geht, müssen wir ihn gut in Schuss halten. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen werden nicht schlechter, wenn er auf der Piste ist und performt. Im Gegenteil", wurde Kramer dazu in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Die ersten Pflichtspiele des Aufsteigers stehen am 31. Juli im DFB-Pokal beim Bremer SV sowie am 7. August beim 1. FC Köln zum Bundesliga-Start an. Sollte sich die Situation um Harit, der auf Schalke noch bis 2024 Vertrag hat und bis zu fünf Millionen Euro per anno verdienen soll, bis dahin nicht geklärt haben, würde ihn sein neue Übungsleiter wohl tatsächlich auch im Pokal- und Ligabetrieb wieder aufstellen.

Sein bis dato letztes Pflichtspiel für die Knappen bestritt Harit am 22. Mai 2021, der bislang letzten Bundesliga-Partie der Schalker (0:1 beim 1. FC Köln).