De Ligt schon im Bayern-Dress - US-Reise noch am Dienstag?

Am Montag traf Matthijs de Ligt in Deutschland ein

Noch ist der Wechsel von Matthijs de Ligt zum FC Bayern nicht vollends unter Dach und Fach, doch wirklich etwas dazwischen kommen wird wohl nicht mehr. Am frühen Dienstagmorgen traf der bisherige Star-Verteidiger von Juventus Turin bereits im Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder ein, um weitere sportmedizinische Untersuchung zu absolvieren.

Den ersten Teil des obligatorischen Medizinchecks hatte der 22-Jährige bereits am Montag erfolgreich bestritten. Verläuft auch am Dienstagmorgen alles nach Plan, soll die endgültige Vertragsunterschrift erfolgen.

De Ligt trat dabei zum ersten Mal in der Trainingskluft seines künftigen Arbeitsgebers auf. Bei der Ankunft am Krankenhaus wurde er lässig in Shirt und Sporthose des FC Bayern abgelichtet, zeigte sich dabei gut gelaunt gegenüber mehreren Pressevertretern.

Vor Ort wird er von Team-Internist Prof. Dr. Roland Schmidt untersucht, es stehen unter anderem Herz- und Lungenfunktionstests an.

Steht de Ligt schon Mittwoch für den FC Bayern auf dem Rasen?

Der Zeitplan hat es für den neuen Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters dann weiter in sich. Nach seiner offiziellen Vorstellung und ersten Medienterminen soll de Ligt noch am Dienstag den langen Flug in die Vereinigten Staaten von Amerika antreten, um in Washington D.C. mit dem Rest des Münchner Profi-Kaders zusammenzutreffen.

Nur einen Tag später, am Mittwochabend Ortszeit (Donnerstag, 1:30 Uhr deutsche Zeit), könnte der niederländische Nationalspieler dann schon zum ersten Mal das Bayern-Trikot tragen, wenn es in der US-Hauptstadt gegen den MLS-Klub Washington D.C. United geht.

Dem Vernehmen nach wird de Ligt, der beim deutschen Rekordmeister nicht weniger als der neue Abwehrchef werden soll, in München einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Die Bayern wollen bis zu 80 Millionen Euro für den Defensivmann ausgeben (70 Millionen Euro fix plus zehn Millionen Euro Bonuszahlungen), der bei Juventus Turin bis zuletzt noch einen Vertrag bis 2024 besaß.