Gastgeber England vor EM-Viertelfinale voller Euphorie

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Die Lionesses träumen vom Titel bei der Heim-EM

Nach einer traumhaften Vorrunde geht Gastgeber England auf einer Welle der Euphorie in das Viertelfinale der EM gegen Spanien.

"Football is coming home", sangen zuletzt schon einige Fans der Lionesses, doch nun wartet die bislang härteste Prüfung. "Spanien hat eine fantastische Mannschaft. Aber wir sind bereit", sagte Stürmerin Lauren Hemp vor dem Topspiel am Mittwoch (21 Uhr MESZ/ZDF und DAZN).

Mit neun Punkten und 14:0 Toren war England durch die Gruppe gepflügt, Höhepunkt war das 8:0 gegen Norwegen in Brighton. In das Seebad an der Südküste kehren die Engländerinnen nun zurück - und stehen vor einem taktischen Dilemma: Soll das Team weiter sein Heil in der Offensive suchen, oder sich ein Vorbild an der deutschen Mannschaft nehmen, die Spanien mit defensiver Ausrichtung und gnadenloser Effizienz entzauberte?

Teamchefin Sarina Wiegman kann über die Marschroute nur aus der Distanz entscheiden, die Niederländerin wurde positiv auf Corona getestet und wartete bis Dienstagmorgen vergeblich auf eine Freigabe. "Das ist natürlich frustrierend, aber wir haben diese Szenarien geprobt. Sie ist weiter nah an uns dran, das ist gut", sagte Hemp.

England plötzlich Favorit

Zum vierten Mal in Folge könnten die Engländerinnen bei einem großen Turnier das Halbfinale erreichen. Vor der EM hätte Spanien dennoch als Favorit gegolten, nun fehlen sowohl Weltfußballerin Alexia Putellas als auch Spaniens Rekordtorschützin Jennifer Hermoso verletzt.

Trainer Jorge Vilda bleibt dennoch Optimist. "Natürlich wird dies das bisher härteste EM-Spiel angesichts des Niveaus, auf dem England spielt - und sie sind der Gastgeber, mit den Fans im Rücken. Aber das ist etwas, das uns motiviert", sagte der 41-Jährige: "Wir mögen Herausforderungen."

Beide Teams treffen erst zum zweiten Mal bei einer EM aufeinander, 2017 hatte England in der Gruppenphase 2:0 gewonnen. Während die Engländerinnen schon bei der letzten EM im Halbfinale standen, erreichte Spanien die Runde der letzten vier Teams bislang nur 1997.

Ersatztorhüterin Hampton fehlt England

Einen kleinen Rückschlag mussten die Engländerinnen am Dienstag jedoch hinnehmen: Ersatztorhüterin Hannah Hampton wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Hampton, die alle drei Spiele bislang von der Bank verfolgt hatte, ist die zweite positiv getestete Spielerin im englischen Kader. Lotte Wubben-Moy hatte den 8:0-Sieg gegen Norwegen in der Vorrunde aus diesem Grund verpasst.